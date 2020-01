Oppo pronta a sfidare Apple Watch: il proprio smartwatch farà l'ECG

A poco più di un mese dai primi teaser rilasciati da Oppo sul primo smartwatch della sua storia, emergono le prime indiscrezioni sul dispositivo. Digital Chat Station infatti ha pubblicato un rapporto secondo cui l'orologio sarà dotato di un sensore in grado di effettuare l'elettrocardiogramma agli utenti, proprio come Apple Watch.

Il sensore per l'ECG a quanto pare rileverà i segnali elettrici del cuore e sarà in grado di misurare la frequenza cardiaca, il ritmo e individuare eventuali sintomi di fibrillazione atriale come Apple Watch 5. Non è chiaro se l'orologio sarà in grado anche di misurare la saturazione, dal momento che gli smartwatch e smart band solo occasionalmente hanno incluso una funzione di questo tipo.

Apple ha fatto da apripista, con Apple Watch Series 4 che è stato il primo dispositivo indossabile ad includere un sensore per l'ECG in grado di rilevare con un elevato tasso di accuratezza la fibrillazione atriale. Da allora anche altri marchi come Samsung (con il Galaxy Watch Active 2), Xiaomi e AmazFit hanno fatto lo stesso, e prossimamente potrebbero essere seguiti anche da Oppo.

Secondo quanto trapelato, lo smartwatch della società asiatica sarà caratterizzato da un display rettangolare e non rotondo, un form factor che secondo il vicepresidente Brian Shen consente alle informazioni e dati di adattarsi allo schermo in maniera ottimale, rispetto a quanto avviene con gli orologi con cassa circolari.

La presentazione del dispositivo sarebbe in programma nel primo trimestre dell'anno.