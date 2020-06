Oppo: i futuri top di gamma potrebbero supportare la ricarica rapida a 80W

La SuperVOOC 2.0 di OPPO è attualmente la tecnologia di ricarica rapida più veloce disponibile in commercio. Solo i telefoni OPPO e Realme sono dotati di un caricatore da 65W e secondo nuove indiscrezioni, l’azienda cinese sembrerebbe essere in procinto di lanciare la SuperVOOC 3.0 da 80 W sui prossimi device.

Un famoso tipster cinese avrebbe rivelato che la tecnologia sarà resa ufficialmente disponibile a partire dal 2021. Con ogni probabilità ci sarà dunque da attendere il lancio della nuova serie Find X3 per Oppo mentre in casa Realme potremmo vederla all’opera sull’X60 Pro. Oppo non ha ancora rilasciato alcuna notizia ufficiale a riguardo.

Ricordiamo che la tecnologia di ricarica rapida da 65 W è in grado di caricare completamente un telefono da 4.000 mAh in appena 30 minuti e la nuova soluzione potrebbe fare indubbiamente meglio, riducendo ancora di qualche minuto i tempi di ricarica. Un’altra rivale, Lenovo sarebbe pronta a sfidare la tecnologia presentata da Oppo con il suo prossimo smartphone da gaming.

Sembra infatti che il prossimo Lenovo Legion possa contare su una ricarica rapida mostruosa, grazie all'implementazione di un alimentatore da ben 90W. Un po’ tutti i produttori Android stanno cercando di sviluppare nuove tecnologie in grado di ricaricare gli smartphone sempre in minor tempo con un occhio, magari, all'usura della batteria, così come dimostrato da Xiaomi. Il colosso tech cinese sarebbe infatti a lavoro per lanciare un caricabatterie da addirittura 120W, come trapelato in un video sulla piattaforma social Weibo.

I top di gamma del 2021 dovrebbero dunque ricaricarsi in tempi estremamente ridotti per buona gioia di tutti i fan. E voi cosa ne pensate? Meglio preservare la batteria con ricariche più lente oppure puntate tutto sul fast charge senza considerare la riduzione più rapida del ciclo di vita della stessa?