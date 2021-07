OPPO pubblica il suo primo paper sulla rete 6G: a cosa servirà il post-5G?

Le maggiori aziende cinesi del settore telecomunicazioni si stanno già muovendo rapidamente verso il post-5G, lavorando attivamente sulla rete mobile di sesta generazione cercando di comprenderne i possibili utilizzi. L’ultima ricerca in merito l’hanno condotta, nello specifico, gli esperti di OPPO.

Proprio nelle ultime ore, infatti, il presidente di OPPO China Liu Bo ha annunciato tramite il social network cinese Weibo che la società ha pubblicato il suo primo white paper in materia, chiamato “6G Network Architecture Empowered by AI Cube”. In tale contesto, viene spiegato più nel dettaglio come dovrà essere progettata l’architettura di rete di comunicazione di nuova generazione e a cosa potrebbe servire, aggiungendo inoltre come l’intelligenza artificiale potrebbe potenziare il sistema 6G.

Stando a quanto dichiarato da Liu Bo e dal team di pre-ricerca sul 5G nato all’interno di OPPO, il 6G dovrebbe avere un ruolo fondamentale nel modo in cui le persone interagiranno con l’IA stessa, sviluppando infine l’ecosistema digitale intelligente, organico e sostenibile che il 5G creerà nel corso dei prossimi anni. La Cina stessa sta lavorando sui piani di sviluppo del 6G, prevedendo tre principali scenari: condurre ricerche approfondite sulla base del 5G già esistente per ampliare l’utilizzo della prossima generazione; concentrarsi sulla promozione di innovazioni tecnologiche chiave come la comunicazione terahertz; infine, promuovere attivamente gli scambi e la cooperazione internazionale.

Insomma, il Dragone era già avanti nel 5G, lo è ancora e con ogni probabilità guiderà anche lo sviluppo del 6G. Riusciranno gli Stati Uniti e l’Europa a recuperare terreno? Se dovessero giungere altri investimenti come i 700 milioni di Euro in Germania, qualche possibilità potrebbe esserci.