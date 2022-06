OPPO punta sugli smartphone pieghevoli: Find N2 e device a conchiglia in arrivo nel 2022

OPPO Find N è stato lanciato da OPPO lo scorso dicembre, con una release purtroppo limitata alla sola Cina. Lo smartphone, nonostante ciò, ha goduto di un enorme successo in patria, oltre che di un certo apprezzamento della critica internazionale. Non è dunque un caso che OPPO sia già al lavoro su Find N2.

Il successore di OPPO Find N, infatti, dovrebbe vedere la luce entro fine 2022, stando a quanto riporta il leaker Digital Chat Station: d'altro canto, il primo Find N ha avuto un grande successo commerciale in Cina, mentre anche molti esperti europei ne sono rimasti piacevolmente colpiti, come vi abbiamo spiegato nella nostra prova di OPPO Find N.

Date queste ottime premesse, era impensabile un'interruzione della lineup pieghevole del produttore cinese, che anzi dovrebbe persino ampliarsi e includere un device clamshell nel 2022: in altre parole, OPPO Find N2 dovrebbe avere un "fratello minore" con form factor a conchiglia volto a rivaleggiare con la serie Samsung Galaxy Flip e con l'imminente Xiaomi Mix Flip, che dovrebbe arrivare a sua volta in Cina entro fine anno.

Sfortunatamente, però, pare che la concentrazione di sforzi di OPPO sul Find N2 e sul misterioso device a conchiglia abbia imposto all'azienda di mettere da parte il proprio device arrotolabile, che sarebbe stato in una fase di sviluppo avanzata fino a pochi mesi fa. Digital Chat Station, infatti, riporta che fino a inizio 2022 OPPO avrebbe duramente lavorato per rendere OPPO X 2021 uno smartphone vero e proprio, e non solo un device concettuale.

L'azienda cinese pare credere che gli schermi estensibili saranno un settore centrale nel mondo degli smartphone dei prossimi anni, e per questo avrebbe pensato di mettere in commercio una revisione dell'OPPO X 2021, dotata di uno schermo migliore e di un scheda tecnica più prestante, entro fine 2022. Pare tuttavia che il progetto sia stato messo da parte ad un passo dalla produzione di massa, in modo da permettere alla compagnia di focalizzarsi sul suo dispositivo "a conchiglia".