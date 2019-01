OPPO R17 Pro King of Glory (Arena of Valor) Edition ufficiale in Cina

Le edizioni limitate degli smartphone sono oramai sdoganate da tempo e oramai i produttori hanno capito come sfruttare questo business. Non ci sorprende, dunque, che OPPO abbia deciso di realizzare una King of Glory Edition del suo R17 Pro venduta esclusivamente in Cina, perlomeno per il momento.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di GSMArena e scritto sul sito ufficiale cinese di OPPO, questa edizione limitata è chiaramente dedicata al noto videogioco mobile King of Glory, che sta letteralmente spopolato in Cina (è più scaricato persino di Pokémon GO) e dai noi si chiama Arena of Valor.

Quest'ultimo può essere considerato come il fratellino minore del fenomeno planetario League of Legends. Non potrebbe essere altrimenti dato che le due proprietà intellettuali sono saldamente in mano a Tencent Games. Sotto il profilo prettamente ludico, Arena of Valor rientra nella definizione canonica di MOBA: ovvero scontri all'interno di arene speculari suddivise in tre differenti "lane" in cui due team composti da un numero variabile di giocatori se le danno di santa ragione per raggiungere il nucleo della base avversaria per distruggerne il nucleo. In questo sono coadiuvati dai classici minion, carne da cannone molto utile per penetrare le difese avversarie e disintegrare le torrette difensive.

L'edizione King of Glory di OPPO R17 Pro è chiaramente in grado di far girare al meglio il succitato gioco, grazie anche alla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 710, affiancato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il prezzo cinese è fissato a 4299 CNY (circa 550 euro al cambio attuale).