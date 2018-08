OPPO R17 ufficiale: la società cinese introduce un nuovo tipo di notch

OPPO ha annunciato ufficialmente il suo nuovo smartphone OPPO R17 inserendolo sul suo sito ufficiale. La caratteristica peculiare del dispositivo è l'introduzione di una nuova tipologia di notch, che rende atipico il suo design. Vediamo assieme dettagliatamente il tutto.

A livello di caratteristiche tecniche, OPPO R17 monta un display da 6,4 pollici che presenta il nuovo notch a forma di "goccia d'acqua" e ha un screen-to-body ratio del 91,5%. Sotto la scocca, troviamo un SoC con processo produttivo da 10nm, ma il sito ufficiale della società cinese non conferma il modello preciso del processore. Pensiamo si tratti di un Qualcomm Snapdragon 670, ma questa è solamente una nostra supposizione.

Tornando alle specifiche confermate dal sito, sono presenti 8GB di RAM, 128GB di memoria interna, una fotocamera anteriore da 25MP pensata per i selfie e una doppia fotocamera posteriore con tutte le funzionalità di intelligenza artificiale del caso. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con personalizzazione ColorOS 5.2, mentre la batteria montata è da 3500 mAh, con lo smartphone che supporta la ricarica veloce VOOC. Le colorazioni disponibili sono Stream Blue e Neon. Interessante anche la presenza di un sensore di impronte digitali in-display.

OPPO R17 è stato annunciato in Cina ed è attualmente in fase di prenotazione per quel mercato. Non abbiamo ulteriori informazioni in merito, ma probabilmente lo smartphone arriverà anche da noi, visto che la società cinese è da poco arrivata in Italia.