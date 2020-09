OPPO e Realme si sbizzarriscono: ufficiali Reno4 SE, Realme C7 e Narzo 20

Giornata di annunci per OPPO e Realme. Infatti, entrambi i brand hanno presentato degli smartphone nel corso delle ultime ore, per un totale di cinque modelli.

Partendo da OPPO e stando anche a quanto riportato da GSMArena, l'azienda cinese ha ufficializzato lo smartphone Reno4 SE. Il dispositivo è attualmente stato svelato per la Cina, dove viene venduto in preordine a 2499 yuan (circa 312 euro al cambio attuale) per la variante con 128GB di memoria interna e 2799 yuan (circa 350 euro) per il modello da 256GB. La disponibilità è fissata a partire dal 25 settembre 2020, sempre per quanto riguarda il mercato cinese. Le colorazioni disponibili sono Blue, Black e White.

Il sistema operativo è la ColorOS 7.2 basata su Android 10 e per il momento non ci sono dettagli in merito al possibile arrivo dell'appena annunciata ColorOS 11 basata su Android 11. Per il resto, la scheda tecnica di OPPO Reno4 SE include un display OLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), foro per la fotocamera posto in alto a sinistra, sensore di impronte digitali integrato e refresh rate standard di 60 Hz, un processore octa-core MediaTek Dimensity 720 5G operante alla frequenza massima di 2 GHz, una GPU ARM Mali-G57 MC3, 8GB di RAM, 128/256GB di memoria interna UFS 2.0, una tripla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.7) + 8MP (f/2.2, ultra-wide) + 2MP (f/2.4, per le macro), una fotocamera anteriore da 32MP (f/2.4) e una batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65W.

Per quanto riguarda, invece, Realme C17, si tratta di uno smartphone di fascia bassa svelato per il momento in Bangladesh, come potete vedere nell'evento di presentazione pubblicato su YouTube. Lo smartphone dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 460, un display con refresh rate di 90Hz e una batteria da 5000 mAh. Il prezzo di partenza è fissato a 15990 Taka bangladesi, ovvero circa 160 euro al cambio attuale.

Per il resto, stando anche a quanto riportato da Gizchina, non è mancato l'annuncio della gamma di smartphone Realme Narzo 20, composta da tre modelli: Realme Narzo 20, Realme Narzo 20A e Realme Narzo 20 Pro. I primi due sembrano puntare molto sulla batteria, rispettivamente da 6000 mAh e 5000 mAh, mentre il terzo presenta uno schermo con refresh rate di 90 Hz. I prezzi sono tutti sotto i 200 euro, effettuando la conversione dalle rupie indiane. Infatti, questi dispositivi per il momento sono ufficiali solamente per l'India. Nel corso della conferenza di presentazione, è stata mostrata anche la Realme UI 2.0 basata su Android 11. Per maggiori dettagli sui vari dispositivi, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Realme India. Per quanto riguarda, invece, la Realme UI 2.0, potete rivedere la conferenza direttamente su YouTube.