Oppo Reno 10x Zoom, in Italia a partire dal 14 Giugno a 799€

Il nuovo Oppo Reno 10x Zoom arriva finalmente sul mercato, anche in Italia dove sarà venduto ad un prezzo di 799€ dal prossimo 14 giungo. Quello che c'è da sapere sulla versione speciale dell'Oppo Reno.

Come si intuisce fin dal nome di questo modello, l'Oppo Reno 10x Zoom punta tutto sul comparto fotografico, che si distingue per un sistema a tre sensori e per lo zoom ibrido. Il sensore principale è un Sony IMX586 da 48MP e apertura da f/1.7, accompagnato da un sensore da 8MP grandangolare e, quindi, dal teleobiettivo da 13MP. Lo zoom ibrido (sprovvisto nell'Oppo Reno normale), e del resto è proprio questo il claim principale dello smartphone, permette di arrivare fino a x10.

Le specifiche complete:

Display FHD+ Amoled da 6,6 pollici con rapporto schermo-corpo del 93,1%;

Processore Qualcomm Snapdragon 855 e GPU Areno 640

6 o 8 gigabyte di RAM

125 o 256 gigabyte di memoria interna

Dual SIM

Fotocamera posteriore da 48 MP f/1.7 (sensore IMX586 di Sony) + 12 megapixel periscopico f/3.0 + 8 megapixel super wide f/2.2 e zoom ottico ibrido 10x

Fotocamera frontale a scomparsa da 16 megapixel con flash LED

Batteria da 4.065 con supporto alla ricarica rapida VOOC 3.0

Prezzo per il mercato italiano: 799€, con una discreta distanza dal prezzo proposto per il mercato cinese, che si ferma invece (come avevamo riportato suo tempo) a circa 528€.