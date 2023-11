OPPO Reno 11 e Reno 11 Pro ufficiali in Cina: ecco i nuovi top di gamma

Non c'è solamente l'annuncio della gamma REDMAGIC 9 Pro a tenere banco in ambito di novità lato smartphone svelate in Cina in questo fine novembre 2023. Infatti, in questo contesto sono anche stati resi ufficiali i flagship OPPO Reno 11 e Reno 11 Pro.

A tal proposito, come riportato da PhoneArena, i due smartphone risulteranno disponibili sul mercato cinese a partire da dicembre 2023. Tuttavia, le previsioni fanno riferimento a un possibile approdo di questi modelli in altri mercati nelle settimane successive al lancio in Cina, dunque vale la pena dare una rapida occhiata sin da ora ai dispositivi.

Guardando alla scheda tecnica di OPPO Reno 11, quest'ultima include un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, un processore MediaTek Dimensity 8200, una tripla fotocamera da 50MP (principale, Sony LYT600) + 32MP (per i Ritratti) + 8MP (ultra-wide) e una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica a 67W.



Per quel che riguarda invece le caratteristiche tecniche di OPPO Reno 11 Pro, troviamo un pannello OLED da 6,74 pollici con risoluzione Full HD+ (2.772 x 1.240 pixel), un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12GB di RAM, 256/512GB di memoria interna, una tripla fotocamera con sensore principale Sony IMX890 + lente da 32MP (per i Ritratti) + sensore da 8MP (ultra-wide) e una batteria da 4.700 mAh con supporto alla ricarica a 80W. La personalizzazione software è immancabilmente l'appena annunciata ColorOS 14.

Arrivando ai prezzi, i preordini in Cina si sono aperti a un costo di partenza equivalente a circa 350 dollari per OPPO Reno 11, mentre il prezzo di partenza di OPPO Reno 11 Pro si avvicina, sempre al cambio, a circa 490 dollari. Non ci resta che attendere maggiori dettagli, invece, su un effettivo lancio al di fuori della Cina. In ogni caso, non passa inosservata la scelta di SoC non propriamente all'ultimo grido, come fatto notare da più di qualcuno.