Oppo Reno 2 non ha più segreti: da AnTuTu la scheda tecnica completa

A due giorni esatti dalla presentazione ufficiale, in programma il 28 Agosto, Oppo Reno 2 ormai non ha più segreti. Lo smartphone è stato oggetto di numerosi rumor, leak e certificazioni che ci hanno consentito di scoprire praticamente l'intera scheda tecnica. In previsione dell'annuncio, oggi il dispositivo ha fatto capolino su AnTuTu.

Come spesso accaduto, l'arrivo sulla popolare piattaforma di benchmarking ha praticamente chiuso il cerchio ed ha svelato gli ultimi dettagli sulla scheda tecnica, confermandone altri che non erano noti fin'ora.

Oppo Reno 2 sarà dotato di un display AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD+ (2400x1080 pixel), processore Qualcomm Snapdragon 730G, GPU Adreno 618, 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna (non sappiamo se espandibile o meno) ed Android 9 Pie come sistema operativo.

Nel test, Oppo Reno 2 ha segnato un punteggio di 259.109, superiore anche a quello del Galaxy A80 che è dotato dello stesso chipset ed è stato presentato ad Aprile.

Le restanti caratteristiche tecniche dovrebbero includere un comparto fotografico con quattro lenti posteriori, compresi i sensori da 48+13+8+2 megapixel ed un sensore frontale a scomparsa da 16 megapixel. La batteria invece a quanto pare sarà da 4000 mAh, mentre il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali con ogni probabilità verrà integrato sotto il display.

Oppo Reno è disponibile da giugno in Italia, dove ha registrato un riscontro importante.