OPPO Reno 2 e Reno 2Z ufficiali in Italia: specifiche, prezzo e uscita

Vi ricorderete sicuramente di OPPO Reno 10x Zoom, smartphone lanciato qualche mese fa. Ebbene, ora la società cinese ha annunciato ufficialmente Reno 2 e Reno 2Z, dispositivi che arriveranno in Italia già nei prossimi giorni.

OPPO Reno 2 monta un display AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), protezione Corning Gorilla Glass 6, screen-to-body ratio del 93,1% e sensore di impronte digitali integrato, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 730 operante alla frequenza massima di 2,2 GHz, una GPU Adreno 618, 8GB di RAM LPDDR4X, 256GB di memoria interna UFS 2.1, una quadrupla fotocamera posteriore da 48MP (Sony IMX586, OIS, EIS, f/1.7) + 13MP (f/2.4, tele) + 8MP (grandangolare, 113 gradi) + 2MP (per la modalità Ritratto), una fotocamera pop-up anteriore da 16MP (flash frontale) e una batteria da 4000 mAh con ricarica rapida VOOC 3.0 da 40W. Non mancano ovviamente tutte le connettività del caso, dal 4G VoLTE al Wi-Fi 802.11ac, passando per il Bluetooth 5, per la porta USB Type-C, per l'NFC e per il jack audio per le cuffie. Il prezzo di partenza è fissato a 499 euro per la variante da 8/256GB. Disponibilità a partire dal 18 ottobre 2019. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di dare un'occhiata alla pagina ufficiale dedicata a OPPO Reno 2.

OPPO Reno 2Z è invece il "fratello minore" della nuova gamma di smartphone dell'azienda cinese. Perde l'NFC e il teleobiettivo, modifica il meccanismo della fotocamera pop-up (che diventa in stile OnePlus) e integra un processore MediaTek Helio P90, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il prezzo di partenza in questo caso è fissato a 349 euro. Disponibilità sempre a partire dal 18 ottobre 2019. Per tutti i dettagli del caso, vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale dedicata a OPPO Reno 2Z.