Oppo Reno 4 e 4 Pro saranno presentati ufficialmente in Cina il 5 giugno

Oppo ha appena annunciato la data di lancio dei prossimi Reno 4 e Reno 4 Pro per il mercato cinese. Entrambi gli smartphone verranno annunciati il 5 giugno, in base al post ufficiale pubblicato dalla società sul social network Weibo.

La serie Reno 3 è stata lanciata alla fine del 2019 in diversi paesi del mondo, riuscendo ad ottenere un ottimo successo e la nuova generazione potrebbe fare ancora meglio.

L'invito spedito ai media rivela interessanti funzionalità come l’introduzione della modalità Notte. Gli smartphone quindi, potrebbero essere in grado di catturare le immagini con molta più luce anche in condizioni di scarsa luminosità come già dimostrato dal video pubblicato online dalla casa cinese.

Le specifiche del Reno 4 e del Reno 4 Pro sono già state rivelate nei giorni scorsi da TENAA. Ad alimentare entrambi i dispositivi dovrebbe esserci il SoC Snapdragon 765 con supporto alle reti 5G. Il display del Reno 4 potrebbe presentare un foro laterale utile ad ospitare l'unica fotocamera frontale a disposizione mentre mentre la variante Pro dovrebbe ospitarne due.

Su entrambi i dispositivi dovremmo trovare una tripla fotocamera posteriore. Il Reno 4 dovrebbe disporre di sensori da 48MP + 8MP + 2MP mentre il 4 Pro di un modulo da 48MP+12MP+13MP. Per la fotocamera frontale, su Reno 4 probabilmente gli utenti troveranno un doppio sensore da 32 MP + 2 MP mentre su 4 Pro una singola fotocamera da 32 MP.

In termini di display, per il Reno 4 Oppo avrebbe scelto un AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione 2400 x 1800, rispetto ai 6,5 pollici del 4 Pro.



Tutti e due i device dovrebbero includere una batteria da 4000 mAh con supporto alla tecnologia di ricarica rapida Flash Charge 2.0 da ben 65W. Negli ultimi giorni sono state davvero tante le indiscrezioni sui due device emerse tramite Weibo e che dimostrerebbero la presenza di due varianti di colore oltre agli aspetti sopra citati.



In attesa del loro annuncio, vi lasciamo alla recensione completa del Find X2 Pro, uno dei migliori smartphone di questa prima metà del 2020.