Oppo Reno 4 e 4 Pro sono realtà: Snapdragon 865G e SuperVOOC 2.0

Oppo ha presentato la sua serie Reno nell'aprile dello scorso anno ed è riuscita a riscuotere fin da subito un discreto successo. Ora, è arrivato il momento di scoprire la nuova generazione, il Reno 4 ed il Reno 4 Pro che sono stati presentati ufficialmente nella giornata odierna.

La versione Pro, come chiarisce il nome stesso, dispone di un comparto fotografico più avanzato rispetto alla variante standard. Troviamo infatti la presenza di una camera principale da 48MP con stabilizzatore ottico ed un teleobiettivo dedicato, un'ultrawide da 12MP ed un modulo per il teleobiettivo da 13MP con capacità 5x ibrido ottico e zoom digitale 20x.

Il Pro presenta poi uno schermo da 6,5 pollici AMOLED con frequenza di aggiornamento a 90Hz ed un foro laterale che ospita la fotocamera frontale da 32 MP. Il Reno 4 invece dispone di un display da 6,4 pollici sempre di tipo AMOLED e viene fornito, paradossalmente, con una doppia fotocamera sulla parte anteriore con la principale da 32MP e l’altra da 2MP per la profondità.

Sulla parte posteriore, il Reno 4 monta una camera principale da 48 MP insieme alla ultrawide da 8 MP ed un sensore di profondità da 2MP. Oppo ha incluso inoltre, la sua funzione video Live HDR che promette una migliore conservazione dei dettagli ed una maggiore precisione del colore, specialmente in scenari con scarsa illuminazione.

Sotto la scocca, entrambi i dispositivi, presentano un processore Snapdragon 765G unito a 8 GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. La versione Pro, nella configurazione top, è equipaggiata con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. E' presente dunque il supporto al 5G ed approdano sul mercato con la ColorOS 7.2 basata su Android 10.

Per entrambi la batteria è da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W grazie alla tecnologia proprietaria SuperVOOC 2.0. L’Oppo Reno 4 sarà disponibile nei colori blu, nero e viola mentre il Pro nelle colorazioni nera, bianca, verde oltre a due edizioni speciali in rosso ed in blu con finiture particolari sul retro.

Il Reno4 parte da 422 dollari nella configurazione 8/128 GB, mentre la versione da 8/256 GB raggiunge i 465 dollari. Il Reno 4 Pro parte invece da 535 dollari nella versione 8/128 GB mentre saranno necessari 606 dollari circa per la variante 12/256 GB. Le vendite dovrebbero partire dal 12 giugno per il mercato cinese mentre per una possibile commercializzazione nel resto dei paesi, Italia compresa, ci sarà da attendere ulteriori dettagli.