Oppo Reno 4 e 4 Pro, annunciate le versioni global con Snapdragon 720G

Oppo Reno 4 ha finalmente una versione global ufficiale in arrivo nei mercati occidentali e non solo. Rispetto alla versione cinese ci sono delle differenze notevoli, come la posizione della fotocamera e il processore, che non sarà lo Snapdragon 765G ma lo Snapdragon 720G non 5G-ready e meno potente.

A giugno Oppo Reno 4 era stato presentato al pubblico con lo schermo AMOLED da 6,4 pollici, tripla fotocamera posteriore (48MP + 8MP ultrawide + sensore di profondità da 2MP), doppia fotocamera anteriore da 32MP + 2MP per la profondità e processore Snapdragon 765G unito a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

La variante globale invece avrà un chipset Snapdragon 720G octa-core da 2.3GHz, 8 GB di RAM e 128 GB di spazio d’archiviazione, con supporto a due nano-SIM e, a sorpresa, anche un terzo slot per microSD. Lo schermo Full HD+ sarà sempre da 6,4 pollici con doppia fotocamera anteriore da 32MP + 2MP per la profondità. Posteriormente il comparto fotografico sarà lo stesso dell’Oppo Reno 4 lanciato nel mercato cinese, ma con un sensore di profondità aggiuntivo da 2 MP.

Infine, la batteria in dotazione sarà da 4015mAh e supporta la ricarica rapida VOOC 4.0 a 30W. Altre caratteristiche sono la presenza di un jack audio da 3.5mm e, sorprendentemente, anche di un paio di auricolari nella confezione.

Per quanto riguarda Oppo Reno 4 Pro Global, invece, avrà in dotazione uno schermo curvo Super AMOLED da 6.5 pollici con refresh rate di 90Hz, quad-camera posteriore (48MP + 8MP ultrawide + 2MP macro + 2MP) e sensore Sony IMX616 anteriore da 32MP, lo stesso montato su OnePlus Nord. Lato processore figura sempre lo Snapdragon 720G, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile. Infine, la batteria da 4000mAh supporterà la ricarica rapida SuperVOOC 2.0 a 65W in grado di ricaricare lo smartphone al 100% in 25 minuti.

Oppo Reno 4 attualmente è disponibile per preordine in Thailandia, ma dovrebbe diventarlo anche per il resto del mondo a partire dal 5 agosto. Per chi lo preordinerà potrebbero esserci anche dei piccoli regali da parte di OPPO, come degli speaker JBL. Il prezzo di vendita dovrebbe aggirarsi attorno ai 325 Euro (ma può essere soggetto a modifiche), mentre i colori a disposizione sono Galactic Blue e Space Black.

Oppo Reno 4 Pro invece ora è disponibile in India ma arriverà a breve anche nel resto del mondo al prezzo di circa 400 Euro, anche in questo caso soggetto a modifiche, e nei colori Starry Night e Silky Black