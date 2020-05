Oppo Reno 4 esce allo scoperto, sono ben 4 le fotocamere posteriori

Il colosso tecnologico di Guangdong, Oppo, si sta preparando a lanciare il nuovo Reno 4, come confermato da un'immagine pubblicata sul noto social network cinese, Weibo, pubblicata dal noto tipster cinese, Ice Universe. Guardando l'immagine, possiamo notare la presenza nella parte posteriore di ben quattro fotocamere.

E' presente anche un flash LED posizionato, invece, di fianco al primo sensore. Analizzando più da vicino le fotocamere, potremmo trovare un sensore principale unito ad una camera wide e ad un teleobiettivo mentre l'ultima lente sarebbe caratterizzata dall'implementazione o di un sensore ToF oppure da una macro o di profondità.

I primi tre sensori sono disposti verticalmente mentre la quarta unità è stata posizionata di fianco alla terza fotocamera. Inoltre, il design sarebbe molto simile a quello visto negli ultimi giorni con l'altro nuovo arrivato in casa LG, il Velvet le cui fotocamere sono simili a delle gocce d'acqua. Anche il prossimo Reno 4 potrebbe dunque arrivare sul mercato con un design alquanto particolare. Non è da escludere che l'immagine possa rivelarsi un fake.

La serie Oppo Reno 3 è stata annunciata a fine dicembre in Cina, nelle versioni Reno 3 5G e Reno 3 Pro 5G. Nel mese di febbraio, poi, si è aggiunto un terzo device, denominato Reno 3 Vitality Edition. Nessuno di loro è stato però commercializzato al di fuori del mercato Cinese in quanto le varianti globali non sono mai state annunciate.

Andando a ritroso BBK Electronics, società madre di Oppo, Vivo, OnePlus, Relame e iQOO non ha mai lanciato un dispositivo con quattro fotocamere, nella cultura cinese il numero 4 non è di buon auspicio in quanto il suono della pronuncia è molto simile a quello della parola "morte". Vedremo se Oppo deciderà di eliminare la scaramanzia ed avviare una nuova era nel campo fotografico o se l'immagine si rivelerà lontana dalla realtà.