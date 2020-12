OPPO Reno 5 ufficiale: la variante Pro+ annunciata nella vigilia di Natale

Il mercato degli smartphone non si ferma nemmeno nella vigilia di Natale. Lo scorso anno nella giornata del 25 dicembre era arrivato un dispositivo di Xiaomi, mentre questa volta è OPPO a "prendersi la scena" svelando un dispositivo il 24 dicembre 2020.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e come potete vedere sul sito ufficiale cinese di OPPO, in questi giorni sono stati annunciati i tre smartphone appartenenti alla gamma OPPO Reno 5, ovvero OPPO Reno 5, OPPO Reno 5 Pro e OPPO Reno 5 Pro+. Per il momento tutti i dispositivi sono stati svelati per quel che concerne il mercato cinese. L'ultimo reveal è quello relativo alla variante Pro+, avvenuto proprio oggi 24 dicembre 2020.

Partendo dall'ultimo arrivato, ovvero OPPO Reno 5 Pro+, la sua scheda tecnica comprende uno schermo OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate di 90 Hz e foro per la fotocamera posizionato in alto a sinistra, un processore Qualcomm Snapdragon 855, 8/12GB di RAM, 128/256GB di memoria interna, una quadrupla fotocamera posteriore da 50MP + 16MP + 13MP + 2MP, una fotocamera anteriore da 32MP e una batteria da 4500 mAh. Non manca il supporto al 5G, mentre il sistema operativo è Android 11 con personalizzazione ColorOS 11. Il prezzo di partenza è fissato a 3999 yuan per la variante da 8/128GB (circa 502 euro al cambio attuale). La peculiarità del prodotto? La backcover elettrocromica, che può cambiare colore.

Se siete interessanti, invece, ad approfondire le specifiche tecniche di OPPO Reno 5 e OPPO Reno 5 Pro, potete fare riferimento al portale ufficiale cinese dell'azienda. I prezzi partono rispettivamente da 2699 yuan (circa 339 euro) per la variante 8/128GB di Reno 5 e 3399 yuan (circa 427 euro) per il medesimo modello di Reno 5 Pro.