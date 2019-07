Oppo Reno 5G arriva nel listino TIM: velocità fino a 20 Gbit/sec sotto 5G!

Oppo ha presentato. nel corso di un evento tenuto a Roma, il nuovo Reno 5G, il primo smartphone dell'azienda in grado di sfruttare la nuova rete e che arriverà a fine mese nel listino TIM. Il dispositivo sarà accompagnato anche dalla campagna video "An Oppo 5g Story".

A livello tecnico, Oppo Reno 5G sfoggia uno schermo OLED da 6,6 pollici con risoluzione di 2340x1080 pixel ed aspect ratio di 19.5:9 e rivestimento Gorilla Glass che assicura la massima durabilità e protezione del pannello. Complessivamente, a livello estetico offre un rapporto screen-to-body del 93,1%.

Il comparto fotografico è composto da una tripla camera posteriore con obiettivo principale da 48 megapixel basato sul sensore Sony IMX586 f/1.7 e messa a fuoco 4-in-1, accompagnato da una lente grandangolare da 8 megapixel ed un teleobiettivo da 13 megapixel, mentre la fotocamera anteriore è da 16 megapixel AI Beauty, che garantisce un'incredibile qualità agli scatti. Il modulo fotografico posteriore è anche in grado di offrire uno zoom fino a 10x grazie al sistema ibrido, mentre lo stabilizzatore ottico dual per la lente principale assicura foto di alta qualità in qualsiasi momento. A livello software è presente la possibilità di registrare video 4K fino a 60 fps, mentre la Ultra Night Mode 2.0 garantisce una riduzione del rumore, stabilizzazione e riduzione della sovraesposizione oltre che la gamma dinamica.

Sotto la scocca troviamo invece il processore Qualcomm Snapdragon 855, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di spazio di archiviazione. Il tutto sorretto da una batteria con supporto alla tecnologia di ricarica flash di Oppo, VOOC Flash 3.0.

L'aspetto su cui ha battuto maggiormente Oppo però è quello della connettività. La società ha contribuito attivamente allo sviluppo della tecnologia 5G, con oltre 185 giorni di test hardware e 35.000 brevetti depositati, che garantiranno allo sviluppo di un ecosistema di cui potranno beneficiare gli utenti italiani.

Il primo partner di Oppo in Italia è TIM, per cui la nuova rete rappresenta un'innovazione per supportare la rivoluzione digitale legata alle reti ed al trasporto di volumi importanti di informazioni. Oppo Reno 5G sulla rete dell'operatore telefonico italiano ha registrato una latenza di 1-4ms rispetto ai 10-50ms del 4G, ed è in grado di raggiungere una velocità di 20Gbit/sec teorici, ovviamente legati alla disponibilità della rete e la copertura. Complessivamente, secondo TIM le antenne per il 5G saranno in grado di gestire fino ad un milione di device per chilometro quadro, e faciliteranno anche lo scambio di comunicazioni non solo a favore dei cittadini, ma anche per la pubblica amministrazione che beneficerà dei miglioramenti.

TIM attualmente offre due promozioni per il 5G, TIM Advance 5G che include 50 gigabyte di internet e minuti illimitati, e TIM Advance 5G Top che propone 100GB, minuti illimitati e roaming. Entrambe, che hanno un costo di 29,99 e 49,99 Euro, hanno l'Oppo Reno.

Oppo Reno 5G sarà disponibile nelle colorazioni Ocean Green e Jet Black da fine luglio a 899,90 Euro.