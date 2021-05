OPPO Reno 6, 6 Pro e 6 Pro+ ufficiali: tutto su specifiche tecniche e prezzi

OPPO Reno6 è finalmente qui: la presentazione ufficiale del 27 maggio è finalmente avvenuta e in tale occasione abbiamo potuto vedere la gamma di smartphone di fascia medio-alta in ogni dettaglio, composta dai modelli Reno 6, Reno 6 Pro e Reno 6 Pro+. Vediamo quali sono le specifiche tecniche e gli attuali prezzi sul mercato domestico.

Partiamo da OPPO Reno 6, dispositivo che giunge con display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici con refresh rate di 90Hz, chipset MediaTek Dimensity 900 sotto la scocca assieme a tagli di memoria che arrivano fino a 12GB di RAM e 256GB di archiviazione (espandibile tramite microSD), per una batteria da 4300 mAh con ricarica rapida a 65W. Per quanto concerne il comparto fotocamera, invece, troviamo tre sensori posteriori (64MP principale + 8MP ultra grandangolare + 2MP macro) e un sensore frontale da 32MP. Non mancano, infine, il supporto a 5G, Bluetooth 5.2 e sensore di impronte digitali in-display.

Segue la variante Reno 6 Pro dotata di display AMOLED FHD+ da 6,55 pollici con il medesimo refresh rate del modello base e Corning Gorilla Glass 5, chipset MediaTek Dimensity 1200 e stessi tagli di memoria, per una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica a 65W. Il comparto fotocamera anche in questo caso presenta tre lenti sul retro (64MP principale + 8MP ultra grandangolare + 2MP macro) e il singolo sensore anteriore da 32MP.

Altro piccolo upgrade lo si nota nel modello ammiraglia Reno 6 Pro+, dotato dello stesso schermo, stessa configurazione memoria e stessa batteria della variante Pro, ma con grandi differenze per quanto riguarda il chipset, in questo caso Qualcomm Snapdragon 870, e un comparto fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 megapixel, grandangolare da 16MP, 13MP telephoto e 2MP macro. Anteriormente, invece, troviamo sempre la lente da 32 megapixel.

Giungendo ai prezzi, si parla rispettivamente di minimo 2.799 CNY (circa 360 Euro al cambio attuale) per la variante base di Reno 6 con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna; Reno 6 Pro 8GB/128GB ha un prezzo di 3.499 CNY o 450 Euro circa, mentre Reno 6 Pro+ 8GB/128GB costa 3.999 CNY o circa 515 Euro. Non ci sono ancora notizie ufficiali sul lancio della serie OPPO Reno 6 in Italia, dunque vi aggiorneremo nel caso di un approdo sul nostro mercato.

Nel mentre si vocifera un imminente approdo nel mondo dei foldable per OPPO, assieme ad altri marchi cinesi come Xiaomi e Vivo.