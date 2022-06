OPPO Reno 7A si mostra al pubblico: condiviso design dello smartphone

Lo smartphone OPPO Reno7 arrivato in Italia lo scorso aprile potrebbe trovare un seguito importante nel prossimo OPPO Reno 7A i cui render sono apparsi in rete proprio di recente. Diamo una occhiata rapida a come potrebbe essere tale dispositivo mobile, il cui lancio in Europa è comunque ancora oggetto di discussione.

A scovare questi render in esclusiva sono stati i colleghi di 91mobiles: in particolare, è stato il noto tipster del settore Evan Blass a ottenere tali immagini e pubblicarle sul detto portale. Secondo quanto riferito, OPPO Reno 7A dovrebbe dotarsi di un modulo fotocamera che riprende solo parzialmente lo schema del modello base: restano infatti i due grandi sensori nella stessa linea verticale, accompagnati a lato da un flash LED, una terza lente più piccola e dal simbolo “AI” a segnare il potenziamento del comparto.

Al momento della scrittura della notizia le specifiche tecniche non sono state condivise, ma possiamo osservare il design dello schermo caratterizzato da bordi sottili – eccetto per il mento poco più spesso – e dalla dotazione di una fotocamera su notch punch-hole collocato in alto a sinistra. Infine, troviamo i pulsanti per la gestione del volume a sinistra e quello per l’accensione a destra. In assenza di altri dettagli, consigliamo come da prassi di valutare con attenzione i dati pubblicati.

A inizio giugno, invece, OPPO ha lanciato in Italia lo smartphone Reno8 Lite 5G.