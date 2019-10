OPPO Reno Ace ufficiale: Snapdragon 855 Plus, 4 fotocamere e display 90 Hz

Dopo OPPO Reno 10x Zoom, è giunta l'ora di tornare a parlare di questa apprezzata gamma di smartphone. Infatti, la società cinese ha svelato ufficialmente Reno Ace, un dispositivo che sembra voler realmente competere con la fascia alta del mercato, viste le sue caratteristiche tecniche.

OPPO Reno Ace monta uno schermo AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e refresh rate di 90 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus, una GPU Adreno 640, 8/12GB di RAM LPDDR4X, 128/256GB di memoria interna UFS 3.0, una quadrupla fotocamera posteriore da 48MP (Sony IMX586, f/1.7, PDAF, OIS, EIS) + 8MP (grandangolare, 116 gradi) + 13MP (tele, f/2.4, zoom digitale 20x) + 2MP (per la profondità di campo), una fotocamera frontale da 16MP e una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica Super VOOC 2.0 a 65W. Le dimensioni dello smartphone sono di 161 x 75,7 x 8,7 mm, per un peso di circa 200 grammi. Il sistema operativo è Android 9.0 Pie con personalizzazione ColorOS 6.1. Non mancano ovviamente anche tutte le connettività del caso, dal 4G LTE al Wi-Fi 802.11ac dual-band passando per il Bluetooth 5, per l'NFC, per il jack audio per le cuffie e per la porta USB Type-C.

Come riportato anche da The Verge, lo smartphone è stato annunciato in Cina, dove verrà venduto a partire dal prossimo 17 ottobre 2019. Il prezzo è fissato a 3199 yuan (circa 400 euro al cambio attuale) per la variante da 8/128GB, 3389 yuan (circa 430 euro) per quella da 8/256GB e 3799 yuan (circa 485 euro) per il modello 12/256GB. Inoltre, OPPO ha anche collaborato con Bandai Corporation per vendere, perlomeno in madrepatria, una Gundam Edition. Quest'ultima dispone di 8GB di RAM e di 256GB di memoria interna. Il suo prezzo è di 3599 yuan (circa 460 euro) ed è disponibile anche un controller sempre a tema Gundam (costo pari a 299 yuan, circa 40 euro). Non abbiamo ulteriori informazioni in merito a un possibile arrivo dello smartphone in Italia.