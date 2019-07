Oppo Reno Z con dual camera posteriore disponibile da domani in Italia

Il brand leader di smart device OPPO ha rilasciato il nuovo modello della serie Reno, il Reno Z che è stato presentato lo scorso maggio e sarà disponibile in Italia a partire da domani, 10 luglio.

Reno Z racchiude tecnologia all'avanguardia ed eccezionali capacità fotografiche in un design innovativo che esalta l’estetica. Ha un display notch a goccia da 6,4 pollici, dual fotocamera 48MP+5MP, fotocamera selfie da 32 MP e nuovo sensore per lo sblocco con impronta sotto schermo.

OPPO offre un'esperienza fotografica di elevata qualità particolarmente apprezzata dai giovani consumatori di tutto il mondo. Il Reno Z è dotato di una dual camera sul retro con un sensore principale da 48 MP e un sensore di profondità da 5 MP. La fotocamera da 48MP ha un sensore Sony IMX586 da 1/2", apertura F1.7 e obiettivo 6P, che consente a chiunque di scattare foto diurne e notturne di livello professionale. Inoltre, la nuovissima Ultra Night Mode 2.0 massimizza la chiarezza e la luminosità delle immagini attraverso la riduzione del rumore composite multi-frame e la tecnologia HDR multi-frame. Ciò permette a Reno Z di elaborare separatamente volti e sfondi per ottimizzare effetti pelle-tono e ottenere immagini realistiche.

Reno Z non solo scatta ritratti eccellenti con la sua fotocamera posteriore, ma anche con la selfie camera. Ha arricchito le dotazioni della fotocamera anteriore con un notevole sensore da 32MP, un'apertura F2.0 e un obiettivo 5P, per immortalare ogni dettaglio. Con un angolo grandangolare standard di 80 gradi, Reno Z può aiutare facilmente a scattare selfie con una maggiore ampiezza. Questa fotocamera selfie da 32 MP supporta anche OPPO Portrait Mode 2.0, che assicura che i selfie risultino ottimali per colori naturali e tonalità della pelle.

Reno Z utilizza il nuovo linguaggio del design di OPPO basato sul concetto di immersione creativa, offrendo agli utenti una nuova forma elegante e senza interruzioni. Il Reno Z è dotato di uno schermo Full HDOL AMOLED da 6.4 pollici full HD con una ratio 19.5:9 e un impressionante rapporto schermo-corpo del 92%.

Inoltre, il nuovo Reno presenta una tecnologia di impronte digitali in-display: lo sblocco con impronta sotto schermo dotato di nuovo sistema di illuminazione, l'algoritmo di riconoscimento delle immagini con impronte digitali IA migliora del 20%-30% rispetto alla generazione precedente.

Per il design posteriore, Reno Z è caratterizzato da un design allineato centralmente, ordinando più elementi sull'asse verticale, tra cui fotocamere posteriori e testo, acquisisce un aspetto elegante e di pregio estetico. Allo stesso tempo, le fotocamere posteriori si trovano a filo della scocca posteriore, conferendo alla parte posteriore del telefono un aspetto più integrato.

Il Reno Z è alimentato da un processore octa-core MediaTek Helio P90 12nm, memoria di sistema da 4 GB LPDDR4x e memoria di archiviazione Flash UFS 2.1 fino a 128 GB. Processori avanzati con maggiore spazio di archiviazione sono più facilmente in grado di soddisfare le esigenze quotidiane degli utenti. Reno Z è dotato di una batteria da 4.035 mAh e VOOC 3.0 e di un nuovo algoritmo di carica che riduce notevolmente il processo di carica di mantenimento. VOOC 3.0 offre anche eccellenti prestazioni di controllo della temperatura, che possono supportare le operazioni di ricarica e telefono contemporaneamente.

Grazie all'eccellente tecnologia hardware, OPPO Reno Z offre un'esperienza di gioco fluida, resa possibile dall'ottimizzazione del gioco GameBoost 2.0 che include sia FrameBoost che TouchBoost. FrameBoost prevede in anticipo la riduzione dei frame per liberare eventuali inceppamenti e offre eccellenti prestazioni di gioco. TouchBoost aumenta notevolmente la velocità di risposta del touchscreen, riducendo il ritardo tattile. Inoltre, OPPO Reno Z dispone anche di Game Space, Game Assistant e altre applicazioni, che impediscono agli utenti di essere disturbati da altre applicazioni e offrono un'esperienza di gioco più coinvolgente.

In termini di sistema operativo, Reno Z presenta anche il nuovo ColorOS 6, che utilizza un linguaggio di progettazione senza bordi per creare un senso dello spazio ottimizzando il layout dell'interfaccia utente e rimuovendo le linee di segmentazione ridondanti. Il sistema utilizza colori leggeri, eleganti e progressivi per rendere l'ombreggiatura più naturale. I nuovi font e animazioni permettono a ColorOS 6 di offrire ai consumatori un'esperienza ancora più coinvolgente su un telefono a schermo intero.

Attualmente, OPPO Reno Z sarà disponibile in due combinazioni di memoria: 4 GB RAM + 128 ROM e nei due colori sfumati: Aurora Purple e Jet Black. Il modello da 4 GB + 128 GB è in vendita al prezzo di 349,00 euro, e sarà disponibile in Italia dal 10 luglio 2019.