Oppo Reno Z ufficiale: 6/128GB, 48MP e 3950 mAh a meno di 200 euro

Oppo Reno Z, uno smartphone di fascia media, sta per lanciare un'interessante sfida a Xiaomi Redmi Note 7 e a tutti gli altri dispositivi Android della fascia sotto i 200 euro. Infatti, lo smartphone dispone di specifiche interessanti, tra cui figura una batteria da 3950 mAh con supporto alla ricarica rapida VOOC 3.0 da 20W.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, Oppo Reno Z monta un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 710, affiancato da una GPU Adreno 616, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il sistema operativo è Android 9 Pie con personalizzazione Color OS 6.0, mentre le dimensioni sono pari a 157,3 x 74,9 x 9,1 mm, per un peso di 186 grammi.

Il display è un AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+ (2340 x 1080 pixel), aspect ratio 19,5:9 e notch a goccia, mentre la doppia fotocamera posteriore è da 48MP (Sony IMX586) + 5MP (per la profondità). Interessante anche la fotocamera anteriore da 32MP. Non mancano ovviamente tutte le connettività del caso, dal 4G LTE alla porta USB Type-C passando per l'NFC e per il jack audio per le cuffie.

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, Oppo Reno Z dovrebbe arrivare in Europa nel prossimo mese di giugno a un prezzo di 190 euro. Non abbiamo purtroppo informazioni più precise, ma probabilmente a breve arriverà qualche comunicato stampa che chiarirà anche questo aspetto.

Insomma, dopo il top di gamma Oppo Reno, la società cinese sta cercando di competere anche nella fascia bassa del mercato smartphone, lanciando un dispositivo che potrebbe fare gola a molti utenti.