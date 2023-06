Oppo Reno10 Series in arrivo in Italia: annunciato l'evento di lancio

Oppo ha annunciato oggi l’evento di lancio della Serie Reno10 di smartphone, che si terrà il prossimo 4 Luglio 2023 a Milano. Per l’occasione, direttamente sulla pagina ufficiale sul sito Oppo, sono state diffuse le prime informazioni sui dispositivi.

Il claim della Reno10 Series è “la forza del ritratto”, e lascia presagire nuovi miglioramenti all’esperienza fotografica con innovazioni sia lato hardware che software. Reno10 Pro 5G e Reno10 5G saranno dotati di una fotocamera per ritratti con teleobiettivo da 32MP e zoom ottico 2X, in grado di scattare ritratti ultra nitidi e naturali in qualsiasi situazione.

Su Oppo Reno10 Pro troverà spazio anche la ricarica rapida SUPERVOOC da 80W, che su Oppo Reno10 garantirà una velocità di ricarica di 67W. Presente su entrambi gli smartphone la Pro-Portrait Mode, una modalità ad hoc progettata proprio per l’acquisizione di ritratti.

Oppo insieme alla serie Reno10 presenterà anche una serie di prodotti IoT, tra cui Oppo Pad2, il tablet flagship in arrivo in Italia, ma anche i primi auricolari al mondo con diaframma in fibra di bambù e ANC adattivo, Oppo Enco Air3.

Ovviamente seguiremo su queste pagine tutte le notizie ed approfondimenti riguardanti la Reno10 Series ed i dispositivi che saranno svelati e di cui ha già parlato la società nel comunicato.