Con l'OPPO Reno11 F 5G sulla neve del Monte Bianco: la Quality Experience definitiva

Il nuovo OPPO Reno11 F 5G è appena arrivato in Italia e per l’occasione abbiamo voluto testarlo in un luogo suggestivo ed “estremo”: lo abbiamo portato tra le nevi del Monte Bianco passando per Punta Helbronner a 3.462 metri.

Perché salire così in alto e al freddo, quando a bassa quota è già primavera inoltrata? Per una Quality Experience senza precedenti, così da testare la robustezza dello smartphone e scattare ottime fotografie con le fotocamere integrate. Per il suo smartphone tuttofare con prezzo di listino da 369,99 euro OPPO ha scelto un display a 120 Hz da 1,07 miliardi di colori con un rapporto schermo/corpo del 93,4%, le cornici sono dunque estremamente ridotte. Un pannello che offre certificazione HDR10+ ed è particolarmente comodo grazie a una diagonale da 6,7 pollici.

Lo abbiamo portato sul Monte Bianco, però, per testare soprattutto la sua resistenza: pur essendo incredibilmente leggero e compatto, appena 177 grammi e 7,54 mm di spessore, l’OPPO Reno11 F 5G è certificato IP65, significa che può resistere alla polvere e alla pioggia. Di polvere, a Punta Helbronner, non ne abbiamo trovata molta, di neve e acqua però sì: da scheda tecnica, il telefono può resistere 60 minuti sotto la pioggia, noi invece lo abbiamo “gentilmente maltrattato” (passateci il paradosso) gettandolo tra la neve più volte senza riscontare alcun problema.

Di come si comporta il telefono nello svolgere le più comuni operazioni quotidiane ne parleremo in maniera più approfondita in un articolo dedicato, possiamo però raccontarvi che abbiamo usato le fotocamere integrate per scattare fotografie di ogni genere durante la nostra ciaspolata sulla neve.

Un tempo la differenza fra un telefono dal prezzo inferiore ai 500 euro e un top di gamma da 1.500 euro era letteralmente abissale, oggi invece il divario - pur rimanendo, ovvio - si è sicuramente ridotto. OPPO Reno11 F 5G è infatti dotato di una fotocamera principale Ultra-Nitida da 64 MP, accompagnata da una ultra-grandangolare da 112 gradi di campo visivo e una fotocamera macro da 2 MP. Ci ha poi sorpreso la fotocamera anteriore da 32 MP, perfetta per videochiamare, registrare video per i social network e scattare selfie.

Tornando alla fotocamera principale, la sua risoluzione permette di scattare anche fotografie 2x di buona qualità, l’utilizzo dello zoom digitale è spesso impercettibile (almeno all'esterno con ottima luce). Con un po’ di attenzione è anche possibile ottenere una sfocatura naturale avendo un soggetto in primo piano, vi accorgete di ciò che può fare il Reno11 F 5G guardando in pagina lo scatto della corda e del tiramisù, con quest’ultima scattata in condizioni di luce molto difficili, in una zona d’ombra. (In basso trovate la galleria completa)

A cercare il pelo nell’uovo potremmo dire che l’elaborazione software cerca di estrapolare dalle fotografie anche troppo dettaglio, su questo però entriamo nella sfera dei gusti personali - e solitamente scatti estremamente nitidi piacciono al grande pubblico.

Al ritorno dalla ciaspolata sul ghiacciaio, dove la neve è presente tutto l’anno, abbiamo potuto anche provare la ricarica SUPERVOOC di OPPO, che grazie a un caricabatterie da 67 W (sempre OPPO SUPERVOOC) permette di recuperare in pochi minuti gran parte della carica. In 48 minuti si torna al 100%, anche a -20 gradi, inoltre OPPO garantisce la batteria per ben 4 anni, un arco di tempo in cui l’accumulatore dovrebbe conservare almeno l’80% della sua capacità originale.

Il produttore cinese è talmente sicuro della qualità del suo prodotto che il Reno11 F 5G viene venduto con un Piano di protezione della batteria di 4 anni, tempo entro cui OPPO ve la sostituisce gratuitamente qualora dovessero verificarsi problemi di natura tecnica.

Per farvi capire con quanto carattere OPPO Reno11 F 5G si presenti sul mercato, le colorazioni disponibili sono due e decisamente fuori dagli schemi. Palm Green è una rifinitura estremamente elegante, che dal vivo appare più scura di quanto le fotografie lascino immaginare.

Noi invece abbiamo avuto in prova il particolare Ocean Blu, il cui retro genera effetti di movimento alquanto suggestivi grazie alla sua particolare texture. Secondo OPPO, sono colorazioni che ricordano il verde intenso e ricco di una foresta lussureggiante su un’isola idilliaca, così come la tranquillità delle onde azzurre del mare che scintillano e si increspano. E voi, verso quale destinazione vi farete trasportare?

Nel frattempo, sempre restando nel mondo OPPO, abbiamo provato per voi il nuovo OPPO Pad Neo, un tablet perfetto per il multitasking.

