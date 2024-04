Oppo Reno11 F arriva in Europa: lo smartphone si carica anche a -20°C!

Oppo annuncia l’arrivo in Italia di Reno11 F, lo smartphone che punta sulla durata e che è in grado di garantire la ricarica rapida anche a -20°C, ma che si distingue anche per “4 anni di serenità grazie ad una qualità di livello superiore”.

In sede di presentazione, infatti, Oppo ha puntato l’accento sulla qualità ed ha spiegato come grazie alla collaborazione con i migliori fornitori sia in grado di produrre componenti personalizzati con precisione ed elevata qualità, necessaria per garantire la qualità dei suoi prodotti finali fin dal livello più basilare.

Reno11 F 5G è pronto per quattro anni di utilizzo, ed è stato sottoposto a test di qualità per gestire ben 100mila pressioni dei tasti di volume, 200mila pressioni del tasto di accensione e 20mila casi di collegamento e scollegamento dell’USB-C. Lo smartphone beneficia anche dell’avanzato Trinity Engine che fornisce un ulteriore miglioramento della qualità del software attraverso un sistema di gestione e programmazione accurata delle risorse di elaborazione.

Su Reno11 F è stata implementata la ricarica SUPERVOOC Flash Charge da 67W che permette di ricaricare al 30% il dispositivo in 10 minuti e raggiunge il 53% in 20 minuti, per completarla al 100% in 48 minuti. La batteria da 5000 mAh è dotata della modalità di ricarica Ultra Low Temperature, che permette di effettuare la ricarica rapida anche al freddo, a temperature fino a 20°C.

Per quanto riguarda la protezione, Oppo offre un “Piano di protezione della batteria di 4 anni” che dà agli utenti la garanzia completa di ottenere un prodotto destinato a durare nel tempo. L’acquisto è disponibile direttamente sul sito di Oppo.

"Qualità è una parola che viene usata spesso e che riflette ciò in cui OPPO crede da sempre: fornire prodotti di alta qualità per la vita di tutti i giorni", ha dichiarato Arne Herkelmann, Head of Product Management at OPPO Europe. L'idea di concentrarsi maggiormente sulla qualità è dimostrata anche dalla tendenza delle persone a conservare i propri telefoni più a lungo: secondo GfK, infatti, nel 2023 due terzi degli utenti di smartphone in Europa occidentale hanno tenuto il proprio telefono per più di 24 mesi. Ciò corrisponde a un aumento di 1,3 volte negli ultimi 5 anni e una impressionante 36% degli utenti tiene il proprio telefono per tre anni o più.

"Ecco perché OPPO ha assicurato ai suoi clienti almeno 4 anni di esperienza di alta qualità ". Ha affermato Arne Herkelmann: "Con la qualità duratura di OPPO e il sistema di ricarica rapida sicuro, Reno11 F offre la migliore qualità di tutta la gamma."

