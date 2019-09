OPPO Reno2: annunciata la data dell'evento di presentazione europeo

Settembre e ottobre sono mesi di grandi annunci. Infatti, dopo un inizio scoppiettante con la conferenza di Apple, presto ci saranno diverse altre presentazioni, comprese quelle di Huawei e OPPO. In particolare, quest'ultima ha annunciato nella giornata odierna la data dell'evento di annuncio della nuova gamma di smartphone OPPO Reno2.

Stando anche a quanto riportato da Android Headlines, l'azienda cinese ha iniziato a inviare i primi inviti alla stampa per una conferenza che si terrà il prossimo 16 ottobre 2019 in quel di Londra. Il nome non lascia spazio a dubbi: "Oppo Reno2 Series - Zoom into Imagination". Insomma, la gamma di smartphone Reno2 sta per arrivare anche in Europa.

Vi ricordiamo che questi dispositivi sono già stati annunciati ufficialmente in India a fine agosto 2019. In quell'occasione, l'azienda cinese aveva svelato tre modelli: Reno2, Reno2 Z e Reno2 F. Non sappiamo quali di questi smartphone arriveranno da noi, ma nel frattempo facciamo un riassunto delle principali caratteristiche tecniche di Reno2.

Quest'ultimo monta un display AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione 2400 x 1080 pixel e uno screen-to-body ratio del 93,1%, un processore Qualcomm Snapdragon 730G, una GPU Adreno 618, 8GB di RAM LPDDR4X, 256GB di memoria interna UFS 2.1, una fotocamera pop-up anteriore da 16MP (f/2.0), una tripla fotocamera posteriore da 48MP (Sony IMX586, f/1.7) + 8MP (f/2.4, grandangolare 116 gradi) + 2MP (f/2.4, bokeh) e una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica VOOC Flash Charge 3.0. Non mancano ovviamente tutte le connettività del caso, dal 4G VoLTE al Wi-Fi 802.11 ac passando per il Bluetooth 5.0, per l'NFC, per la porta USB Type-C e per il jack audio da 3,5 mm per le cuffie.

Non ci resta che attendere il prossimo 16 ottobre per saperne di più in merito all'arrivo di OPPO Reno2 in Europa.