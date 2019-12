OPPO Reno3 Pro 5G e Reno3 5G ufficiali: specifiche e prezzo

Dopo aver immesso sul mercato la gamma Reno2 nella seconda metà del 2019 (qui la nostra recensione della variante base dello smartphone), OPPO ha svelato gli smartphone appartenenti alla generazione successiva, ovvero Reno3, che probabilmente arriveranno da noi nel corso del 2020.

In particolare, stando anche a quanto riportato da FoneArena, l'azienda cinese ha annunciato in madrepatria OPPO Reno3 Pro 5G e Reno 3 5G. Come si evince dal nome, entrambi i modelli saranno chiaramente pronti per la nuova era della connettività mobile.

OPPO Reno 3 Pro 5G monta un display AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate di 90 Hz, aspect ratio 20:9, foro per la fotocamera e protezione Gorilla Glass 5, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G, una GPU Adreno 620, 8/12GB di RAM LPDDR4X, 128/256GB di memoria interna, una quadrupla fotocamera posteriore da 48MP (Sony IMX586, f/1.7) + 8MP (f/2.2, grandangolare, 116 gradi) + 13MP (f/2.4, tele) + 2MP (f/2.4, macro), una fotocamera anteriore da 32MP (f/2.4) e una batteria da 4020 mAh con supporto alla ricarica rapida VOOC 4.0 da 30W. Il sistema operativo è Android 10 con ColorOS 7. Non manca ovviamente il supporto a tutte le classiche connettività, dal Wi-Fi 802.11ac al Bluetooth 5.0, passando per l'NFC e per la porta USB Type-C. Presente anche il sensore d'impronte digitali in-display.

OPPO Reno 3 5G, la variante base dello smartphone, riprende molte caratteristiche del modello Pro, ma monta un processore octa-core MediaTek Dimensity 1000L e una GPU Mali-G77 MC9 e presenta alcune differenze per quanto riguarda il comparto fotografico. Inoltre, il modello meno costoso ha un notch "a goccia" al posto del foro per la fotocamera.

Per quanto riguarda i prezzi, in Cina OPPO Reno 3 5G ha un costo di partenza di 3399 yuan (430 euro circa al cambio attuale), mentre OPPO Reno 3 Pro 5G ha un prezzo iniziale di 3999 yuan (515 euro circa). Al momento non abbiamo informazioni in merito all'arrivo in Italia di questi smartphone.