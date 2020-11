OPPO Reno4, c'è la Mo Salah Edition che fa gola agli appassionati di calcio

Se siete degli amanti dello sport e più precisamente del calcio, sicuramente avete già sentito parlare di Mohamed Salah, attaccante egiziano del Liverpool con un passato legato a Fiorentina e Roma (tra il 2015 e il 2017). Ebbene, ora il mondo dello sport e della tecnologia si incontrano nell'appena annunciata OPPO Reno4 Mo Salah Edition.

Stando anche a quanto riportato da GSMArena, questa variante dello smartphone sta per arrivare sul mercato egiziano, quindi proprio nella "casa" di Salah. Il modello dispone di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna e viene venduto a un prezzo pari a 6590 sterline egizie (circa 355 euro al cambio attuale).

Sotto la scocca lo smartphone è pressoché identico alla variante originale, ma la sua caratteristica peculiare risiede nell'iconico design, che rende omaggio al calciatore del Liverpool, come potete vedere nelle immagini presenti a corredo della notizia. La backcover mette in risalto un "disegno" di Mohamed Salah, mentre a livello software non manca un tema personalizzato. Presente inoltre l'autografo dell'attaccante. Potete trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale egiziano di OPPO.

Insomma, l'azienda cinese sta strizzando l'occhio agli appassionati del mondo del calcio, anche se non è chiaro se questo modello arriverà anche in altri mercati. In ogni caso, vi ricordiamo che recentemente abbiamo pubblicato la recensione di OPPO Reno4 Pro, la variante più costosa del dispositivo. Per il resto, se cercate maggiori informazioni in merito ai modelli appena arrivati in Italia, vi consigliamo di consultare la notizia di annuncio della gamma OPPO Reno4.