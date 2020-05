OPPO Reno4 trapela in alcuni cartelloni pubblicitari: prime specifiche

La gamma OPPO Reno3 è stata annunciata in Cina a fine 2019 (da noi è arrivata la famiglia di dispositivi Find X2), ma sembra essere già giunta l'ora di parlare del prossimo smartphone dell'azienda cinese. Infatti, sono trapelate alcune presunte immagini legate a OPPO Reno4.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e Gizchina, sul social network cinese Weibo sono comparse delle foto relative ad alcuni cartelloni pubblicitari. Queste ultime ci svelano sia alcune probabili caratteristiche tecniche del dispositivo che il presunto design. Spiccano infatti le scritte "5G" e "65W", che indicano la possibilità che l'azienda cinese punti sia sul nuovo standard in termini di connettività che su una ricarica molto rapida.

Per il resto, nelle foto si vedono due colorazioni del dispositivo, con tanto di scritta "Glow" in "controluce". Probabilmente potrebbe trattarsi del nome scelto da OPPO per quella determinata colorazione, ma ovviamente è ancora troppo presto per dirlo. Il retro sembra presentare quattro sensori fotografici e un flash LED, ma in realtà una delle lenti è un po' "nascosta" e bisognerà quindi attendere di vedere immagini più dettagliate.

In ogni caso, sembra che non mancheranno le funzionalità Ultra Steady Video e Super Night Scene Video. Al momento non abbiamo informazioni in merito alla possibile data di annuncio di OPPO Reno4: staremo a vedere.