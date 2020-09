OPPO Reno4, è ufficiale: annunciata la presentazione per l'Italia

Giornata di novità quella odierna per OPPO. Infatti, oltre ad aver annunciato il nuovo Watch ECG in Cina, l'azienda cinese ha svelato il prossimo arrivo in Italia della serie di smartphone OPPO Reno4.

L'evento si terrà a partire dalle ore 10:30 del 1 ottobre 2020. In parole povere, manca meno di una settimana al "momento clou". Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: l'evento si potrà vedere in diretta streaming. Tra l'altro, come probabilmente avrete già notato in apertura, la società cinese ha già reso disponibile il link per vedere la presentazione su YouTube.

Vi ricordiamo che si tratta di dispositivi che sono già stati annunciati, nella loro variante Global, a fine luglio 2020. La gamma OPPO Reno4 è composta, di base, da due modelli: OPPO Reno4 e OPPO Reno4 Pro. Tuttavia, non è chiaro se arriveranno entrambi in Italia oppure se ci saranno divergenze con i modelli annunciati all'estero.

Va inoltre detto che giusto qualche giorno fa è stato annunciato OPPO Reno4 SE, smartphone che per il momento è stato svelato solamente per quanto riguarda il mercato cinese. Insomma, non ci resta che attendere il 1 ottobre 2020 per saperne di più. In ogni caso, finalmente gli appassionati del mondo dei dispositivi mobili hanno una data da segnarsi sul calendario per quanto riguarda il nostro Paese.



Rimanendo in casa OPPO, recentemente sono comparsi online anche alcuni teaser relativi a delle versioni legate a League of Legends di prodotti dell'azienda cinese.