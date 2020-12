Oppo Reno5 Pro+ 5G avvistato su TENAA: tutti i rumors confermati

Oppo Reno5 Pro+ 5G è prossimo all'uscita. Il nuovo terminale di fascia medio-alta dell'azienda cinese dovrebbe approdare sul mercato il 24 dicembre di quest'anno, mettendo la parola fine sull'innumerevole mole di rumor che l'hanno accompagnato.

Il nuovo smartphone di Oppo è stato finalmente avvistato su TENAA sotto il nome di PDRM00, confermando praticamente in toto i rumor che ne hanno preceduto il lancio.

Il processore, ad esempio, non viene nominato, ma le specifiche parlano di 2.8GHz e l'unico SoC con questo clock è lo Snapdragon 865. I tagli di memoria saranno i canonici 8/128GB e 12/256GB più eventuali combinazioni aggiuntive.

Abbastanza certa la presenza del modulo fotocamera periscope proprietario. Le specifiche complete del comparto fotografico parlano di un'isola sopraelevata rispetto alla scocca, ospitante quattro sensori di cui tre principali da 16MP + 50MP + 13 MP e un ausiliare da 2MP.

Il display da 6.55 pollici avrà i bordi curvi e una risoluzione FullHD+. Il foro sul pannello ospiterà una camera frontale da 32MP.

Capitolo autonomia, si cita una batteria da 2200mAh, ma questo dettaglio si riferisce sicuramente alla singola cella, quindi ci sarà da spettarsi un battery pack da almeno 4400mAh.

Il nuovo Reno5 Pro+ uscirà dalla scatola con Android 11 nella variante ColorOS 11 di Oppo. Si potranno scegliere due colorazioni, grigio e nero, e il peso del terminale si attesta su appena 184g.

Non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale per trarre le adeguate conclusioni in base al prezzo di listino. Dopo gli interessantissimi concept mostrati nei giorni scorsi da Oppo, la casa di Dongguan continua a tirar fuori conigli dal cappello. Ci aspettano delle interessantissime prove su strada in questo 2021!