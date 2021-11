OPPO Reno6 5G è lo smartphone con la migliore batteria sul mercato, secondo DxOMark

L’approdo in Italia di OPPO Reno6, gamma di smartphone di fascia medio-alta della società cinese, è avvenuto a inizio settembre e da allora i possessori dei modelli presentati hanno potuto provare con mano le loro capacità. Un giudizio lato batteria lo ha potuto dare anche il team di DxOMark, rimasto sorpreso dalla qualità e dall’autonomia.

Anzi, c’è di più: OPPO Reno6 5G è il nuovo leader nella classifica DxOMark delle batterie su smartphone con 96 punti, superando il precedente leader iPhone 13 Pro Max e i concorrenti a pari merito OnePlus Nord CE, Vivo Y72 5G e Xiaomi 11T, tutti con 89 punti. Si tratta di un distacco sorprendente per il dispositivo mobile di casa OPPO, ma da cosa è dovuto?

Secondo quanto segnalato dagli esperti di DxOMark, uno dei fattori principali alla base del detto punteggio è il sistema di ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65W brevettato da OPPO. Esso è in grado di caricare lo smartphone, con batteria da 4.300 mAh, fino all’80% in soli 22 minuti, completando il passaggio da 0 a 100% in soltanto 35 minuti. Sono sufficienti 5 minuti di ricarica, poi, per fornire almeno 10 ore di durata della batteria, sempre se si considera che con un utilizzo moderato OPPO Reno 6 5G è capace di garantire fino a 57 ore di autonomia.

Insomma, emergono dettagli sorprendenti sullo smartphone in seguito ai test degli specialisti. Se invece volete un giudizio diverso e più completo, vi rimandiamo alla nostra recensione di OPPO Reno 6 5G.