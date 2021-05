Oppo Reno6 sta arrivando: lancio confermato per il 27 maggio

Gli ultimi rumor riguardo la gamma di smartphone Oppo Reno6 parlavano di un lancio per il 22 maggio 2021, ma giusto oggi la società cinese ha annunciato che la presentazione ufficiale avverrà il 27 maggio 2021 e si terrà in una location molto particolare: ci sono delle sorprese in arrivo?

I dettagli sono stati resi noti dalla stessa Oppo tramite il social network cinese Weibo, dove ha pubblicato l’immagine che trovate in calce all’articolo. Inoltre, nel post è stato specificato che il reveal della serie Reno6 avverrà con una festa in spiaggia sulla costa della Cina settentrionale, una location insolita ma che non stona affatto tra l’arrivo dell’estate e la necessità di mantenere il distanziamento tra gli spettatori stando all’aperto.

Nel corso della presentazione dovremmo vedere tre smartphone: Oppo Reno6 base, Reno6 Pro e Reno6 Pro +, quest’ultimo modello dotato di un modulo fotocamera migliorato. L’ultima volta che abbiamo discusso delle possibili specifiche tecniche avevamo parlato in particolare del modello “vanilla”, che potrebbe giungere con SoC MediaTek Dimensity 1200, fotocamera posteriore da 64 megapixel e anteriore da 32 megapixel, per un display OLED da 6,55 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Per il resto della gamma, invece, si vocifera la presenta di chipset Qualcomm Snapdragon 870 o 888 5G. Trattandosi di semplici indiscrezioni, consigliamo di prenderle con le pinze e attendere il fatidico evento di lancio.

Restando nel mondo Oppo, la società ha annunciato il rilascio di un’edizione speciale di Oppo Find X3 Pro chiamata Mars Exploration Edition e dedicata completamente allo sbarco del lander cinese Tianwen-1 su Marte.