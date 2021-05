OPPO Reno6 sta per arrivare: data di lancio e possibili specifiche tecniche

La serie di smartphone OPPO Reno6 è già sotto i riflettori del mercato smartphone: in rete si sta facendo largo l’idea di un possibile evento di lancio atteso per il 22 maggio 2021 in Cina, occasione in cui la casa del Dragone dovrebbe presentare tutti i modelli che rappresenteranno il futuro dei suoi medio-top di gamma nei mesi a venire.

A rivelare questi primi dettagli riguardo l’evento firmato OPPO, che a quanto pare verrà trasmesso sul canale televisivo cinese Zheijang, sono stati alcuni utenti tramite il social network cinese Weibo, poi ripresi dal tipster yabhishekhd. Quest’ultimo ha inoltre aggiunto qualche informazione ulteriore sul modello base OPPO Reno6, il quale potrebbe giungere sul mercato con chipset Dimensity 1200, display OLED da 6,55 pollici con refresh rate di 90Hz, fotocamera posteriore principale da 64 megapixel e anteriore da 32 megapixel.

In precedenza anche i colleghi di 91mobiles hanno discusso su dati abbastanza simili, eccetto per il pannello AMOLED anziché OLED dalla risoluzione di 2,400 X 1,080 pixel e con il notch punch-hole per la fotocamera selfie, di cui però non è nota la posizione. Non mancano anche voci riguardo la batteria, presumibilmente da 4500 mAh con ricarica rapida a 65W, e i tagli di memoria pari a 12GB lato RAM e 256GB lato archiviazione.

Per quanto concerne le varianti ammiraglia Reno6 Pro e Reno6 Pro+, invece, non è noto alcun dettaglio; è prevista, però, la presenza rispettivamente del chipset Qualcomm Snapdragon 870 e Snapdragon 888 5G. Tutte queste indiscrezioni, però, vanno prese cum grano salis in attesa del lancio tra poco meno di tre settimane.

Restando nel mondo OPPO, la casa cinese ha annunciato in Italia i nuovi smartphone Oppo A54 5G, A74 5G e A94 5G; o ancora, si vocifera l’imminente lancio dei nuovi auricolari TWS ultra-economici OPPO Enco Buds.