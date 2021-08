OPPO Reno6, la gamma verrà svelata il 9 settembre: rivoluzionerà i video-ritratti

La gamma di smartphone OPPO Reno6 è ufficiale da fine maggio 2021, ma la società cinese ha intenzione di svelare ancor più dettagli durante l’evento di lancio in Europa atteso per il 9 settembre 2021 alle 10:30 ore italiane. In particolare, gli occhi saranno puntati all’innovativa tecnologia AI per i video-ritratti in dotazione.

L’evento sarà visibile integralmente in streaming sui canali YouTube, Facebook e Twitter di OPPO il 9 settembre alle ore 10.30, direttamente dalla Fondazione Louis Vuitton di Parigi. In tale contesto, OPPO presenterà le nuove tecnologie proprietarie supportate da intelligenza artificiale che verranno implementate su OPPO Reno6 Series, in particolare la tecnologia OPPO Glow e i nuovi strumenti per permettere ai content creator digitali di esprimere al meglio la loro creatività tramite la fotocamera.

Inoltre, tra le altre novità protagoniste della presentazione ci saranno anche la migliore massimizzazione della durata della batteria e delle prestazioni generali sulla gamma di smartphone. Il tutto sarà condito dalla musica dell’artista Kelvyn Colt, il quale accompagnerà la campagna internazionale di lancio di OPPO anche attraverso le innovative funzioni di video-ritratto della nuova gamma Reno6. Per ogni maggiore dettaglio al riguardo vi rimandiamo alla pagina ufficiale dedicata all’evento.

Rimanendo nell’universo OPPO, negli ultimi giorni la società ha mostrato la tecnologia MagVOOC per la ricarica magnetica.