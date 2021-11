OPPO Reno6 Lite sta per arrivare in Europa? Trapelano specifiche e render

A due mesi dal reveal della serie OPPO Reno6, il colosso cinese sembra essere prossimo al lancio di un terzo smartphone per la medesima gamma denominato OPPO Reno6 Lite e dalle specifiche adatte a un prodotto di fascia media. Vediamolo nel dettaglio, grazie alla tip di un informatore del settore.

A parlarne è stato, come potete vedere dal Tweet in calce alla notizia, il tipster Sudhanshu Ambhore che, in esclusiva, avrebbe ottenuto non solo la presunta scheda tecnica dello smartphone OPPO Reno6 Lite ma anche la sua campagna pubblicitaria in formato video.

Sotto la scocca dovrebbe apparire un SoC Qualcomm Snapdragon non specificato, assieme a una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 33W, almeno 6 GB di RAM – con possibilità di espanderla virtualmente per altri 5 GB - e 128GB di memoria interna. Il display, invece, dovrebbe essere un AMOLED Full HD+ con notch punch-hole. Dalla diagonale non nota.

Per quanto concerne il comparto fotocamera, infine, si vocifera la dotazione di un sensore principale da 48 MP accompagnato da un grandangolare da 2 MP e una lente macro da 2 megapixel. Lato software non mancheranno feature come l’abbellimento delle immagini, in particolare dei ritratti, tramite “AI 2.0”, miglioramenti dei ritratti notturni e FlexDrop. L’occhio non potrà fare a meno di cadere sulla scocca, complice la cover Glow. Infine, dovrebbe trattarsi di uno smartphone con ColorOS 11.1 basato su Android 11, jack per cuffie da 3,5 mm e porta USB-C. Consigliamo comunque, tuttavia, di prendere questi rumor con le pinze.

Sempre restando nel mondo OPPO, in Italia a fine ottobre ha debuttato anche OPPO A54s.