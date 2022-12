OPPO Reno6 Pro in offerta online da Unieuro a metà prezzo

Con il lancio delle Offerte Solo Online della settimana da Unieuro, valide fino al 18 dicembre prossimo, sul sito ufficiale della catena di distribuzione si può trovare anche lo smartphone OPPO Reno 6 Pro da 256 GB a metà prezzo grazie a un taglio del 46% sul listino: vediamo i dettagli di questa promozione.

Anzitutto, una rapida analisi delle specifiche tecniche del dispositivo: OPPO Reno 6 Pro si presenta con uno schermo FHD+ da 6,55 pollici di diagonale, il cui refresh rate è di 90Hz, e dotato di notch punch-hole per ospitare il sensore anteriore da 32 megapixel. Sotto la scocca si trovano 256 GB di memoria interna, 12 GB di RAM, SoC Qualcomm Snapdragon 870 e batteria da 4.500 mAh con ricarica a 65W. Tornando sul comparto fotocamera, posteriormente figurano quattro sensori con principale da 50 MP.

Normalmente questo smartphone di fascia medio-alta costerebbe 799,90 euro ma, fino alla data citata in apertura, resta a 429,90 euro con pagamento effettuabile anche in tre rate da 143,30 euro senza interessi grazie a Klarna e PayPal. La consegna a domicilio è gratuita e viene effettuata entro una settimana dall’ordine online. Come da prassi, il reso può essere richiesto entro 14 giorni e il ritiro in negozio è gratuito.

Se quindi state cercando un dispositivo mobile nuovo di zecca per voi o come regalo di Natale per un amico o familiare, questo modello OPPO potrebbe fare al caso vostro.

Se invece preferite un modello più performante e particolare, su Amazon è disponibile Samsung Galaxy Z Fold4 al prezzo più basso di sempre.