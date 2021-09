Oppo Reno6 e Reno6 Pro disponibili su Amazon Italia con tantissimi omaggi

Dopo l'annuncio della Oppo Reno6 Series, è finalmente partita la caccia al grande ritorno di questa ormai iconica famiglia di smartphone, particolarmente interessante sia nella versione standard che nella sua variante Pro.

Ebbene, i nuovi smartphone della gamma Reno6 sono finalmente disponibili anche su Amazon Italia, con spedizione Prime e consegna in un giorno gratuita.

Il nuovo Oppo Reno6 5G, per esempio, è disponibile su Amazon a 499,99 Euro nelle colorazioni Stellar Black e Arctic Blue. In entrambi i casi si riceverà il nuovo smartphone Oppo nel taglio da 8/128GB, con display FullHD+ AMOLED da 6,43 pollici e frequenza di aggiornamento fino a 90Hz. Per chi non lo sapesse, il nuovo Reno6 nasconde sotto la scocca un ottimo SoC Mediatek 900, in grado di garantire prestazioni ottime nei principali scenari d'utilizzo. Quanto al reparto fotografico invece, troviamo un setup composto da tre sensori. Il modulo principale da 64MP è affiancato da un grandangolo da 8MP e da un obiettivo Macro da 2MP. Sul frontale, incastonato in modalità punch hole in alto a sinistra, troviamo un modulo selfie da 32MP.

L'Oppo Reno6 Pro 5G con processore Qualcomm Snapdragon 870 invece è disponibile a 799,99 Euro, venduto e spedito da Amazon, in colorazione Lunar Grey e Arctic Blue. In questo caso il taglio di memoria a disposizione è quello da 12/256GB, con display AMOLED FullHD+ da 6,55 pollici e Refresh Rate fino a 90Hz. Per maggiori dettagli, suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione dell'Oppo Reno6 Pro.

In più, recandosi sul sito ufficiale della promozione per acquisti effettuati entro il 20 ottobre, sarà possibile ricevere in omaggio gli auricolari TWS Oppo Enco Free2 dal valore commerciale di 129,90 Euro e la cover con funzione Flash da 49,90 Euro nel caso del Reno6. Per quanto riguarda il modello Pro invece, si potranno avere gli auricolari Oppo Enco X da 179,90 Euro, la smart band Oppo Band Style da 69,90 Euro e una cover in silicone da 29,90 Euro.