Oppo Reno6 scende in campo insieme al Milan per registrare le performance dei rossoneri

A pochi mesi dall’annuncio della nuova partnership in qualità di Official Mobile Partner di AC Milan, OPPO Italia, fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, scende in campo con la nuovissima Reno6 Series al fianco dei Rossoneri.

La nuova gamma di OPPO con le sue caratteristiche uniche di design e innovazione è un’icona di stile ed è simbolo di come la tecnologia possa migliorare la vita delle persone. Grazie agli smartphone OPPO Reno6 Pro e OPPO Reno6, i giocatori potranno catturare le proprie emozioni e le performance dentro e fuori dal campo supportati dalle eccezionali funzionalità top di gamma del comparto fotografico.

La partnership con AC Milan punta ad esaltare innovazione e prestazioni d’eccellenza, da sempre valori fondamentali e comuni ad entrambi. I due brand condividono infatti una visione performance-oriented con un approccio innovativo, hanno obiettivi ambiziosi e grazie a una serie di eventi e iniziative esclusive congiunte si impegnano ogni giorno ad appassionare e coinvolgere amanti di sport, tecnologia, innovazione e stile.

