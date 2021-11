OPPO Reno7 avrà una fotocamera speciale per la modalità notturna? C'è un teaser

Si torna a parlare ancora una volta di OPPO Reno7, questa volta non per voci di mercato sulle specifiche tecniche, bensì per un teaser trailer ufficiale caricato da OPPO stessa. Il breve video si riferisce chiaramente al comparto fotocamera, confermando il debutto globale di un sensore Sony inedito.

Il filmato pubblicato sul social network cinese Weibo è piuttosto esplicativo, considerata anche la didascalia che lo accompagna. In esso si vede un gatto girovagare in un ambiente cittadino notturno e incontrare improvvisamente una farfalla. Dopodiché, lo sguardo si sposta sulla lente di una fotocamera pari all’occhio di un gatto. Senza la necessità di immaginare molto, si capisce che OPPO vuole enfatizzare le abilità in notturna del comparto di OPPO Reno7.

Tuttavia, ci sono dettagli tecnici importanti: OPPO Reno7 sarà la prima gamma di smartphone a dotarsi del sensore Sony IMX709, co-sviluppato proprio con la società cinese negli ultimi tre anni e dotato di array RGBW per migliorare la sensibilità alla luce e la riduzione del rumore. Così facendo, i dispositivi mobili in questione dovrebbero riuscire a scattare fotografie notturne e in condizioni di scarsa luminosità senza perdere alcun dettaglio.

Insomma, per ora OPPO Reno7 promette bene. Non ci resta che attendere il 25 novembre 2021 (ovvero non altro che dopodomani) per conoscere approfonditamente la gamma di smartphone.

Intanto continua l’attesa per OPPO Fold, smartphone pieghevole di cui sono trapelate scheda tecnica e data di lancio.