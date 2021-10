OPPO Reno7 trapela online con render, specifiche tecniche e prezzi

La gamma di smartphone OPPO Reno6 è stata presentata a maggio, definendo così la nuova generazione di dispositivi medio-gamma del colosso cinese sul mercato. Ora, dunque, l’attenzione dei tipster si sposta sul modello successore, ovvero OPPO Reno7, di cui sono già trapelati render, specifiche tecniche e prezzi.

A rivelare questi dettagli, assieme ai primi presunti render, è stato il tipster Arsenal sul social network cinese Weibo, ripreso anche dal più noto informatore Abhishek Yadav su Twitter. Partendo dalle specifiche tecniche, si parla innanzitutto di un display da 6,5 pollici Full HD+ con refresh rate di 90Hz prodotto da BOE. Osservando l’immagine diffusa in rete, che potete vedere anche in copertina all’articolo e nel Tweet, il pannello dovrebbe ottenere bordi curvi e notch punch-hole collocato in alto a sinistra. Insomma, si punta all’immersione massima nell’esperienza d’uso.

Il comparto fotocamera dovrebbe invece vedere la dotazione di tre sensori posteriori (50 MP principale Sony IMX766 + 8 MP Sony IMX355 + 2 MP) e uno anteriore Sony IMX615 da 32 megapixel. Sotto la scocca dovrebbe apparire il chipset MediaTek Dimensity 920, accompagnato da RAM LPDDR4X e archiviazione UFS 3.1 lato memoria, e dalla batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 65W. Tra le varie funzionalità si segnala il supporto a NFC e altoparlanti stereo.

I prezzi cinesi, convertiti al dollaro secondo il cambio attuale, dovrebbero essere pari a 466 Dollari per OPPO Reno7 da 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, o altrimenti 512 Dollari per la variante con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Consigliamo, però, di prendere tutte queste indiscrezioni con le pinze.

Nel frattempo, anche OPPO A54s è trapelato con render e specifiche tecniche.