OPPO Reno7 finalmente ufficiale in Italia: prezzo e attenzione alle novità

A diversi mesi dall'annuncio di OPPO Reno7 in Cina, è giunto il momento del reveal del modello "base" anche per l'Italia (mancano ancora all'appello le varianti Pro e SE, ma non abbiamo ulteriori informazioni per il momento). Infatti, mediante un apposito evento tenutosi in quel di Milano è stato svelato l'arrivo di OPPO Reno7 in Italia.

La scheda tecnica di OPPO Reno7 è per certi versi simile a quella legata al lancio estero, ma bisogna prestare attenzione. L'aspetto principale da tenere a mente è quello che si fa riferimento al modello 4G di OPPO Reno7 (ovvero quello emerso all'estero nelle ultime settimane e non quello annunciato in Cina a fine 2021).

Per intenderci, le caratteristiche del dispositivo includono uno schermo AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 680 4G, 8GB di RAM (con espansione RAM virtuale fino a 5GB), 128 GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore da 64MP (principale) + 2MP (per la profondità di campo) + 2MP (MicroLens, per le macro), un sensore anteriore da 32MP (RGBW IMX709, realizzato in collaborazione tra OPPO e Sony, può catturare il 60% in più di luce rispetto ai sensori RGBW standard, nonché ridurre il rumore del 35%) e una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica SUPERVOOC a 33W.

Interessante il cerchio luminoso Orbit Light collocato attorno a un sensore fotografico, che aiuta in fase di scatto e può fare da notifica in contesti come la ricezione dei messaggi, la ricarica dello smartphone o nell'ambito delle sessioni gaming. Inoltre, il cerchio luminoso indica quando la fotocamera è in funzione. Insomma, nonostante il dispositivo abbia chiaramente diverse "somiglianze" con il modello che conosciamo già da tempo, l'OPPO Reno7 che arriva in Italia va trattato come uno smartphone a parte, in quanto si fa riferimento al nuovo modello 4G. Il brand sembra dunque essere consapevole che sono passati ormai diversi mesi dal lancio in Cina (d'altronde, il periodo non è facile anche per i produttori) e saggiamente ha effettuato delle modifiche interessanti alla formula.

Non mancano tra l'altro diverse funzionalità fotografiche come Ritratto Effetto Bokeh, Selfie HDR, AI Scene Enhancement e molto altro. A livello di colorazioni, l'Ultra-Slim Retro Design (peso di 175 grammi, spessore di 7,54 mm o 7,49 mm) è accompagnato dalle varianti Sunset Orange e Cosmic Black. Il sistema operativo è basato sulla personalizzazione ColorOS 12 e presenta feature come AI System Booster, Game Focus Mode, Air Gestures, Smart Notification Hiding, Adaptive Sleep, Ultra Touch Response e AI Frame Rate Stabilizer.

Arrivando a prezzo e disponibilità di OPPO Reno7 in Italia, lo smartphone può essere acquistato a partire dal 7 aprile 2022 in colorazione Cosmic Black (OPPO Glow) su Amazon a 299,99 euro (c'è però anche un coupon di 20 euro applicabile direttamente sul prodotto). Procedendo, invece, all'acquisto mediante l'OPPO Store al costo di 329,99 euro si possono avere anche, oltre a OPPO Reno7, lo smartwatch OPPO Watch Free e gli auricolari OPPO Enco Air. La colorazione Sunset Orange (design in fibra di pelle e vetroresina) è attualmente in preordine e arriverà più avanti.