OPPO Reno7 Z, come sarà? Trapelano fotografie e scheda tecnica

Nonostante OPPO Reno7 sia uscito in Cina a fine novembre, ancora non si sa nulla circa la release occidentale dello smartphone. Intanto, però, si infittiscono i rumor su OPPO Reno7 Z, il secondo modello della serie Reno7 del produttore cinese, che oggi è comparso in alcune fotografie leakate.

In particolare, le fotografie del device, insieme a parte della scheda tecnica, sono comparse sul sito web di una certificazione taiwanese, che ha fotografato e misurato sia lo smartphone che il suo caricatore, che dovrebbe essere integrato nella confezione.

Le immagini mostrano chiaramente che OPPO Reno7 Z avrà un sistema triple-camera dotato di due lenti più grandi, probabilmente una fotocamera principale e un grandangolo, e di una più piccola, con ogni probabilità un teleobiettivo. Questo design del pannello fotocamera è totalmente nuovo per la serie Reno7, ma è già comparso su OPPO A96, smartphone su cui quasi sicuramente si baserà OPPO Reno7 Z stando ai primi leak comparsi in merito al device.

Potete vedere le immagini dello smartphone e del suo caricabatterie in calce, mentre per quanto riguarda la scheda tecnica viene confermato che OPPO Reno7 Z avrà un modem 5G e due slot SIM. Il telefono sarà poi disponibile in una sola configurazione hardware, con 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Rimane ancora l'incognita del chipset del telefono, che però secondo GSMArena sarà uno Snapdragon 480 + di Qualcomm. Infine, OPPO Reno7 Z avrà una batteria da 4.500 mAH e supporterà il fast charging a 33 W, garantito dal caricatore mostrato nelle fotografie in calce. Infine, in fondo allo smartphone troviamo la tradizionale porta di ricarica USB-C e il jack audio da 3.5 mm.