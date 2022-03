OPPO Reno7 Z, ecco la scheda tecnica completa: il lancio globale potrebbe essere vicino

Solo poche ore dopo la comparsa dei primi dettagli tecnici di OPPO Reno7 Z, lo smartphone è stato lanciato ufficialmente in un mercato decisamente particolare: quello thailandese. Ciò significa che il device potrebbe fare presto il suo debutto internazionale e arrivare anche in Europa, mentre sono emerse anche le sue specifiche tecniche definitive.

Insieme a Reno7 Z sono arrivati nel Paese del Sud-Est asiatico anche OPPO Reno7 5G e Reno7 Pro 5G, che dunque potrebbero presto vedere anch'essi un lancio internazionale: infatti, nonostante un MWC 2022 ricco di annunci da parte di OPPO, l'uscita di Reno7 5G rimane un mistero, poiché non solo non abbiamo ancora una data ufficiale, ma non è nemmeno stato confermata da OPPO che Reno7 arriverà in occidente.

Ad ogni modo, la stampa thailandese ha fornito la scheda tecnica completa di OPPO Reno7 Z 5G, che ha uno schermo AMOLED da 6,43" con risoluzione FullHD+, refresh rate da 60 Hz e Touch Sampling Rate da 180 Hz. La densità di pixel del display è pari a 409 ppi, mentre la sua luminosità è pari a 600 nit. Infine, nell'angolo in alto a sinistra dello schermo si trova una selfie-camera punch-hole da 16 MP.

Passando alla fotocamera posteriore, il telefono ha una lente principale da 64 MP, un lente monocromatica da 2 MP e una lente macro da 2 MP. In termini software, invece, OPPO Reno7 5G Z avrà preinstallato Android 11 con la Custom ROM ColorOS 12.

Sotto la scocca del device troviamo un chipset Snapdragon 695 con 8 GB di RAM LPDDR4x, uno storage UFS 2.2 da 128 GB e una batteria da 4.500 mAh con il supporto al fast charging a 33 W. Infine, in termini di connettività, il telefono ha il supporto al dual-SIM, al 5G, al Bluetooth 5.2, al Wi-Fi, all'NFC e al GPS. Completano il tutto il connettore USB-C e il jack audio da 3,5 mm, insieme ad un sensore per impronte digitali sotto il display.