OPPO Reno8: emergono i primi dettagli, sarà quasi identico a OnePlus 10 Pro

Solo poche ora fa è trapelata un'indiscrezione secondo cui OPPO sarebbe al lavoro su dei chipset proprietari la cui uscita è programmata per il 2024. Oggi, invece, emerge che l'azienda si sta concentrando anche su un altro progetto, ovvero lo smartphone OPPO Reno8, che potrebbe essere molto simile ad un altro telefono già sul mercato.

A quanto pare, infatti, il design di Reno8 sarà identico a quello di OnePlus 10 Pro, con lo stesso alloggiamento per la fotocamera, una selfie-camera punch-hole posizionata nell'angolo in alto a sinistra del display e persino uno schermo delle stesse dimensioni. L'unica differenza di peso riscontrabile a livello di design è il fatto che OPPO Reno8 avrà uno schermo piatto, e non leggermente ricurvo sui lati come OnePlus 10 Pro.

Le informazioni, insieme ad un concept render dello smartphone, sono state diffuse dall'affidabile leaker cinese Digital Chat Station. Potete dare un'occhiata al render concettuale nell'immagine in calce, realizzata da GSMArena, che compara il render di OPPO Reno8 a quello di OnePlus 10 Pro, mostrandone l'incredibile somiglianza.

Il tipster cinese ha poi spiegato che il telefono avrà un display OLED da 6,55" con risoluzione da 1.080 x 2.4000 pixel e con un refresh rate da 120 Hz: si tratta di specifiche decisamente simili ad OPPO Reno 7 Pro, con l'unica differenza dell'aumento della frequenza di aggiornamento dello schermo da 90 a 120 Hz.

Benché non sia ancora chiaro quale sarà il chipset dello smartphone, che però potrebbe essere un chip MediaTek Dimensity 1200 Max customizzato da OPPO, Digital Chat Station spiega che Reno8 avrà una fotocamera principale Sony IMX766 da 50 MP, già utilizzata su Reno7 Pro, insieme ad un ultra-grandangolo e ad una fotocamera macro ancora sconosciuti.