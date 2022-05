OPPO Reno8, lancio fissato al 23 maggio: debutterà Snapdragon 7 Gen 1?

Finalmente abbiamo una data di presentazione per la gamma di smartphone OPPO Reno8: a pochi giorni dal leak dell’intera scheda tecnica, la stessa società cinese ha confermato la data del debutto domestico di Reno8, il 23 maggio prossimo. Vediamo assieme tutte le ultime informazioni sulla serie.

Il post ufficiale pubblicato su Weibo non lascia spazio a molte novità, tutto ciò che si limita a fare con un breve video della durata di 18 secondi è annunciare l’evento di presentazione per lunedì 23 maggio 2022, tra una settimana esatta. Dall’animazione del teaser è difficile comprendere ulteriori dettagli sul design degli smartphone in sé; tuttavia, i tipster del settore hanno già cercato di diffondere il maggior numero di informazioni possibili al pubblico.

In particolare, si parla di tre modelli di smartphone OPPO: Reno8 SE, Reno8 e Reno8 Pro. Nel caso del Reno8 si vocifera il debutto con il chipset inedito Snapdragon 7 Gen 1 di casa Qualcomm, mentre il Reno8 Pro dovrebbe portare con sé il chipset Dimensity 8100 di MediaTek.

Sempre riguardo quest’ultima variante, si dice che adotti un display AMOLED FHD+ da 6,62 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz insieme a una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 80 W. Il comparto fotocamera, infine, dovrebbe vedere l’inclusione di un sensore principale Sony IMX 766 da 50 MP con OIS accompagnato da un ultra-grandangolare da 8 megapixel e una lente macro da 2 megapixel. Come sempre, consigliamo di prendere con le pinze tutti questi dati tecnici.

Rimanendo nella stessa azienda, giusto ieri abbiamo visto che sul mercato dovrebbe arrivare il tablet OPPO Pad Air, pensato per accompagnare l’OPPO Pad lanciato in Cina a febbraio.