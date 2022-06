OPPO Reno8 Lite 5G ufficiale in Italia: prezzo, bundle e scheda tecnica

Nonostante siano passati solamente pochi giorni dalla pubblicazione della nostra recensione di OPPO Reno7, è già arrivato il momento di fare riferimento alla gamma successiva. Più precisamente, è stato ufficializzato l'arrivo di OPPO Reno8 Lite 5G.

Infatti, nel corso di un apposito evento andato in scena nella giornata del 7 giugno 2022 il noto brand ha svelato il succitato smartphone, che approda nel nostro Paese nelle colorazioni Cosmic Black e Rainbow Spectrum a un prezzo di 399,99 euro in abbinata con gli auricolari OPPO Enco Air2. Per maggiori informazioni sulla disponibilità, potete fare riferimento al portale ufficiale di OPPO: la promozione di lancio sarà disponibile fino al 17 luglio 2022.

Per quel che concerne la scheda tecnica di OPPO Reno8 Lite 5G, quest'ultima include uno schermo AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate standard di 60Hz e certificazione Netflix e Amazon Prime Video, un processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, 8GB di RAM (con espansione virtuale fino a 5GB), 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1TB), una tripla fotocamera posteriore da 64MP + 2MP (profondità di campo) + 2MP (macro), una fotocamera anteriore da 16MP e una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica SUPERVOOC a 33W. Lo spessore del dispositivo è di 7,49mm nella colorazione Cosmic Black e 7,55mm nel modello Rainbow Spectrum, per un peso di circa 173 grammi.

Da notare il fatto che lo smartphone ha ricevuto la valutazione A nella certificazione TÜV SÜD 36-Month Fluency, pensata per valutare l'efficienza dei dispositivi elettronici dopo due o tre anni di utilizzo. Per il resto, il sistema operativo è chiaramente basato sulla personalizzazione ColorOS 12, che implementa funzionalità come Air Gestures, Omoji, Anti-Peeping per le notifiche, Game Focus Mode, AI System Booster, Quick Startup e AI Frame Rate Stabilizer.

Al netto di questo, un focus importante del prodotto è il comparto fotografico. Non mancano infatti feature come Selfie HDR, AI Palette, Portrait Retouching, AI Color Portrait e Ritratto Effetto Bokeh, così come l'Ultra-Slim Retro Design include le Dual Orbit Lights, integrate dietro i due sensori fotografici principali, che possono lampeggiare in baby blue, azzurro, ciano o blu elettrico a seconda degli scenari, che si tratti di notifiche, chiamate, modalità gaming o ricarica.