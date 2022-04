OPPO Reno8 non ha più segreti: trapelano la scheda tecnica e le prime immagini

I primi dettagli su OPPO Reno8 sono arrivati meno di un mese fa, spiegando che lo smartphone sarebbe stato praticamente identico a OnePlus 10 Pro. Oggi, però, una serie di altri leak sul device di fascia media di OPPO ci spiega come sarà il design di OPPO Reno8 e cosa troveremo sotto la sua scocca.

Nello specifico, il tipster cinese Digital Chat Station ha pubblicato su Weibo la prima fotografia live di OPPO Reno8, che potete vedere in calce. Probabilmente, lo smartphone mostrato da Digital Chat Station è la versione "vanilla" di Reno8, che presenta lo stesso design con punch-hole nell'angolo in alto a sinistra dello schermo di Reno7, Reno6 e OnePlus 10 Pro.

Nell'immagine, inoltre, possiamo vedere parte della scheda tecnica di OPPO Reno8, che conferma che lo smartphone avrà un chipset Snapdragon 7 Gen1, come stabilito in precedenza da diversi altri leak. Il chip, che per il momento non è ancora stato annunciato ufficialmente, dovrebbe essere prodotto con un nodo a 4 nm e presentare quattro Core Cortex-A710 a 2,36 GHz e quattro Core Cortex-A510 a 1,80 GHz, insieme ad una GPU Adreno 662.

In precedenza, sempre Digital Chat Station aveva previsto che lo smartphone avrebbe avuto uno schermo OLED da 6,5" con risoluzione FHD+ e un refresh rate da 120 Hz. Sotto la scocca dello smartphone troveremo una RAM LPDDR5 e uno storage UFS 3.1, insieme ad una batteria da 4.500 mAh. Stando alla certificazione cinese 3C dello smartphone, inoltre, questo dovrebbe avere il supporto per il fast charging fino a 80 W.

La fotocamera dello smartphone, infine, dovrebbe essere composta da un obiettivo principale Sony IMX766 da 50 MP, da un grandangolo da 8 MP e da un sensore macro o di profondità da 2 MP.