Oppo Reno8 ed Oppo Reno8 Pro sono già in sconto su Amazon per il Prime Day

La nuova serie Oppo Reno8 è ufficiale già da qualche mese, ed è approdata in Italia. In occasione dell'Amazon Prime Day, il produttore propone degli sconti su tutta la gamma, da Oppo Reno8 ed Oppo Reno8 Pro, passando per il modello Lite.

Di seguito il listino completo:

OPPO RENO8 Smartphone 5G, AI Tripla fotocamera 50+8+2MP, Selfie 32MP, Display 6.4” 90HZ AMOLED, 4500mAh, RAM 8GB (Esp. fino 13GB) + ROM 256GB, [Extra Garanzia 24+6Mesi], Colore Shimmer Gold: 549,99 Euro (599,99 Euro)

RENO8 Lite Smartphone, AI Tripla fotocamera 64+2+2MP, Display 6.4" 60HZ AMOLED, 4500mAh, RAM 8GB(Esp 10GB/11GB/13GB) + ROM 128GB espand.(1TB), [Extra Garanzia 24+6Mesi], Cosmic Black: 329,99 Euro (399,99 Euro)

OPPO RENO8 Pro Smartphone 5G, AI Tripla fotocamera 50+8+2MP, Selfie 32MP, Display 6.7" 120HZ AMOLED, 4500mAh, RAM 8GB (Esp. fino 13GB) + ROM 256GB, [Extra Garanzia 24+6Mesi], Colore Glazed Black: 749,99 Euro (799,99 Euro)

La consegna ovviamente è garantita a stretto giro di orologio e le promozioni sono disponibili in esclusiva per gli iscritti al programma Prime di Amazon, con tutti i vantaggi del caso, inclusa la possibilità di fare il reso secondo le tempistiche classiche. Non è disponibile il pagamento a rate Amazon ma solo con Cofidis.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la recensione di Oppo Reno8 Pro, qualora vogliate dargli un'occhiata prima di procedere con l'acquisto.