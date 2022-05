OPPO Reno8 Pro compare in un benchmark: trapelata anche la scheda tecnica

Dopo aver scoperto la scheda tecnica di OPPO Reno8, arriva oggi una nuova segnalazione di un altro dispositivo di fascia medio-alta dell'azienda cinese, il misterioso OPPO PFZM10. A quanto pare, lo smartphone non sarebbe altro che la versione "Pro" di OPPO Reno8, con delle specifiche tecniche migliorate rispetto alla variante base.

Il dispositivo è comparso su GeekBench, dove ha ottenuto dei risultati discreti, con un punteggio di 815 punti in Single-Core e 3.323 in Multi-Core. Potete dare un'occhiata al benchmark in calce a questa notizia. Come sempre, insieme ai risultati del test sullo smartphone, GeekBench riporta anche alcune delle sue specifiche tecniche.

L'informazione più salta all'occhio è che il PFZM10 non avrà lo Snapdragon 7 Gen1, il SoC con cui dovrebbe debuttare invece OPPO Reno8. Al contrario, Reno8 Pro avrà un chipset MediaTek Dimensity 8100 o 8100-MAX, lo stesso già presente su OnePlus 10R e OnePlus Ace. Il chipset sarà dotato di quattro Core a 2,00 GHz e di altri quattro a 2,85 GHz.

Alcuni altri leak degli scorsi giorni, poi, hanno stabilito che Reno8 Pro sarà molto simile a Reno8 "vanilla", e sarà dotato di uno schermo OLED da 6,55" con un refresh rate da 120 Hz e risoluzione Full HD+. Sotto la scocca, oltre al nuovo chipset di MediaTek, dovremmo trovare anche 8 GB di RAM LPDDR5 e uno storage UFS 3.1 da 256 GB.

Lato fotocamera, lo smartphone dovrebbe avere un buon obiettivo principale Sony IMX766 da 50 MP, insieme ad un ultra-grandolo da 8 MP e ad una fotocamera terziaria da 2 MP. Sullo schermo frontale, invece, dovrebbe esserci una selfie-camera con tecnologia punch-hole da 32 MP. La batteria del device, infine, dovrebbe essere da 5000 mAh con supporto al fast charging fino a 80 W.